La mafia italienne s'infiltre dans nos banques, le lobby de la santé en force au Parlement

Les excuses du cardinal suisse Kurt Koch, l'infiltration de la mafia italienne dans les banques suisses et les lobbys de la santé en force au Parlement font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

La mafia s'immisce dans les banques suisses

La mafia italienne 'Ndrangheta s'immisce, grâce à des banquiers corrompus et des pirates informatiques, dans des établissements financiers suisses, montre une enquête italo-allemande. Un flux financier de 49 millions d'euros aurait ainsi circulé du Brésil vers la Suisse, indique Le Matin Dimanche. La Finma, autorité de surveillance des établissements financiers, dit considérer le risque de blanchiment d'argent et les cyberrisques parmi les principaux dangers pour la place financière suisse. Quant au risque de corruption, il est inclus dans la gestion des risques opérationnels. La faîtière des banques Swiss Banking affirme que ces dernières disposent d'instruments complets pour prévenir et contrer les activités frauduleuses.

Le cardinal Kurt Koch reconnaît une erreur

Le cardinal suisse Kurt Koch présente ses excuses suite à la révélation de 1002 cas d'abus sexuels au sein de l'Eglise catholique suisse. L'homme n'a pas transmis au Ministère public des accusations d'abus contre un prêtre, indique le SonntagsBlick. C'était une erreur de ne pas avoir pris les mesures prévues, admet le cardinal. Les collaborateurs de l'office du personnel auraient d'abord voulu clarifier le cas personnellement, selon M. Koch. Cette démarche n'avait pas pour but de dissimuler quoi que ce soit, dit-il. Le deuxième cardinal suisse, nommé samedi par le pape, Emil Paul Tscherrig indique ne pas pouvoir commenter l'étude qui a révélé les abus, comme il ne vit pas en Suisse.

113 lobbyistes de la santé, 0 pour les payeurs de primes

Pas moins de 113 lobbyistes de la santé ont défendu leurs intérêts pendant la session parlementaire. Parmi eux on trouve 90 membre du Parlement, indique la SonntagsZeitung. Les intérêts des fournisseurs de prestations comme les organisations de médecins, les hôpitaux et les fabricants de médicaments seraient les plus représentés. Les payeurs de primes, en revanche, n'ont guère de lobby. Les membres de tous les partis sont liés au domaine de la santé. Le Centre fait du lobbying pour les caisses maladie, le PS pour les médecins et le PLR pour l'industrie pharmaceutique. Leur rémunération pour ces mandats restent souvent inconnue.

Dettes d'assurance maladie: les jeunes adultes libérés

A l'avenir, les jeunes adultes ne devraient plus être poursuivis pour des dettes d'assurance maladie contractées dans leur enfance ou leur jeunesse. L'Office fédéral de la santé publique veut proposer au Conseil fédéral un projet en ce sens, écrit la «SonntagsZeitung». La modification de la loi sur l'assurance maladie devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Les deux associations de caisses maladie Santésuisse et Curafutura saluent cette avancée. Les jeunes adultes ne devraient pas commencer leur vie d'adulte avec des dettes qui ne leur sont pas imputables, déclarent-elles. Selon le journal, il est difficile de chiffrer le nombre de jeunes adultes qui héritent de telles dettes.

Le Parlement pourrait perdre 10% d'élues

Le nouveau parlement pourrait perdre 10% d'élues. Alors que quatorze d'entre elles ont décidé de quitter le Parlement, une douzaine d'autres sont en danger de non-réélection le 22 octobre, selon les pronostics du Matin Dimanche et du SonntagsBlick. Ce recul s'explique par le reflux de la vague verte, selon l'hebdomadaire. En 2019, la progression des femmes au parlement était étroitement liée à l'élection d'une vingtaine d'élues écologistes et vert'libérales. La grève des femmes de cette année n'aurait en outre pas eu l'impact de celle de 2019 en raison des nombreuses crises survenues parallèlement.

Un jeune UDC condamné pour haine envers les juifs

Le chef du groupe d'extrême droite Jung Tat, condamné pour haine envers les juifs, est membre des Jeunes UDC de Thurgovie. C'est également lui qui a conçu les affiches électorales de la section cantonale, indique le SonntagsBlick. Le parti affirme n'avoir rien su des antécédents de son membre lors de l'attribution du mandat, avançant son incapacité à vérifier les antécédents de ses 220 membres. Une explication contestée par des initiés. La semaine dernière, le journal avait déjà révélé la collaboration de la candidate UDC au Conseil national de Winterthour Maria Wegelin avec deux militants de Junge Tat condamnés pour discrimination raciale.

Les deux tubes du tunnel du Gothard trop proches

Les deux tubes du tunnel routier du Gothard ont peut-être été construits trop près l'un de l'autre. Ils ne sont en partie séparés que de 40 mètres au lieu des 70 m requis, écrit la SonntagsZeitung. La distance est encore plus faible dans la zone de la fissure au plafond, indique l'OFROU. Les causes de l'effondrement sont multiples, les travaux d'excavation en sont une, indique le journal. Les causes exactes devraient être élucidées dans les dix prochains jours.

