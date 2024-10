Retraites: les impôts risquent de doubler pour les personnes à revenu moyen

L'extension des autoroutes en Suisse, mais aussi la politique de la drogue des quatre piliers en Suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Élargir les autoroutes: un gain de sécurité

Une étude indépendante, mandatée par le Touring Club Suisse (TCS), confirme qu'élargir une autoroute augmente la sécurité, rapporte Le Matin Dimanche. C'est l'un des arguments principaux mais fortement contestés des partisans de l'extension des autoroutes, soumise à votation le 24 novembre. Le rapport de Micaël Tille, expert en mobilité et sécurité routière et chargé de cours à l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL) relève qu'en délestant le trafic des routes secondaires et en le reportant sur les routes nationales ou autoroutes, les accidents diminuent. L'effet est notamment bénéfique pour les piétons et les cyclistes. L'auteur de l'étude se base sur les statistiques des accidents, qui indiquaient qu'en 2013, seuls 14% d'entre eux ont eu lieu sur les routes nationales, contre 21% sur les routes hors localités et 65% sur les tronçons situés dans les localités.

Vers une hausse fiscale choc sur les retraites

Le Conseil fédéral veut réduire drastiquement les avantages fiscaux lors du versement du troisième pilier et du capital des caisses de pension, avertit la SonntagsZeitung. Cette mesure va durement toucher la classe moyenne et les personnes qui gagnent bien leur vie, selon le journal. Les impôts risquent de doubler pour les personnes à revenu moyen et quadrupler pour les gros salaires. Ainsi, une personne gagnant 140'000 francs par an et qui se fait verser une rente de 350'000 francs en arrivant à la retraite paiera 17'800 francs d'impôts au lieu de 6580 francs, a calculé la SonntagsZeitung. L'objectif du Conseil fédéral est de générer chaque année un quart de milliard de francs de recettes supplémentaires.

Pourquoi la Suisse est épargnée par les guerres de la drogue

La politique de la drogue des quatre piliers adoptée par la Confédération à la fin des années 1990 explique en partie pourquoi la Suisse échappe aux règlements de comptes sanglants entre trafiquants de drogue qui secouent plusieurs pays européens, estiment dans Le Matin Dimanche plusieurs spécialistes. «Cette politique qui tient compte de la prévention des risques participe à pacifier la situation», indique Sandro Cattacin, professeur de sociologie de l'université de Genève. Outre la prévention, le modèle s'articule aussi sur le traitement, la réduction des risques et la répression. «La politique des quatre piliers est effectivement très efficace en ceci qu'elle propose d'autres réponses que la répression pure», estime Thomas Herquel, directeur de l'association Première Ligne, qui gère un local d'injection à Genève, le Quai 9.

«Avidité sans limite» des opérateurs électriques

Les consommateurs suisses paient chaque année des centaines de millions de francs de taxes sur le réseau électrique en trop, rappelle la NZZ am Sonntag. Selon le surveillant des prix, Stefan Meierhans, cette somme atteignait 400 millions de francs par an pendant la période des taux d'intérêt bas. Le groupe des gros consommateurs d'électricité (GGS), qui comprend des entreprises comme Migros et Swiss Steel, pointe les bénéfices trop élevés des opérateurs électriques. Pour 2024, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Suisse, Swissgrid, et les entreprises électriques prévoient des prélèvements de 900 millions de francs. Le directeur du GGS, Roger Ambort, dénonce dans le journal une «avidité sans limite» et critique la méthode de calcul permettant des bénéfices excessifs. Le Conseil fédéral a reconnu la nécessité d'agir et prévoit d'adapter la formule de calcul des bénéfices. Mais le secteur de l'électricité s'y oppose.

Tensions au sein du PS suisse

La décision de la Jeunesse socialiste suisse (JS) de soutenir la campagne BDS (boycott, désinvestissement et sanctions), qui a pour objectif de mettre fin à l'occupation et à la colonisation par Israël des territoires palestiniens, provoque des remous dans les rangs socialistes, relatent la SonntagsZeitung et le SonntagsBlick. Le conseiller aux Etats Daniel Jositsch (PS/ZH) dénonce dans les journaux un soutien «irresponsable», qualifiant le mouvement BDS d'"extrémiste» et d'"antisémite». Il réclame que la direction du PS condamne cette décision. Cette dernière souligne dans les journaux que le PS ne participe pas au mouvement et que la JS prend ses propres décisions. Elle dit encore rejeter les boycotts contre Israël et assure soutenir les forces de paix en Israël et en Palestine, tout en demandant des sanctions ciblées contre toutes les parties au conflit qui violent le droit international humanitaire.

Scandale à l'écurie du couvent d'Einsiedel

L'écurie du couvent d'Einsiedeln connaît des dysfonctionnements, écrit le SonntagsBlick. Un propriétaire d'un cheval en pension au monastère indique dans le journal que son animal malade n'a pas reçu de médicaments; un autre raconte que le sien a été oublié et qu'il est très amaigri. Selon le journal, deux chevaux sont morts par manque de soin. Les autorités vétérinaires ont constaté un manque de place lors de contrôles inopinés en avril 2023. Elles ont demandé au monastère d'agrandir les aires d'exercice, précise le journal. Un autre contrôle, effectué en 2024, a révélé que des médicaments étaient périmés et n'étaient pas correctement étiquetés. Le couvent d'Einsiedeln rejette les reproches et affirme que l'exploitation est en bon état.

Embouteillages en hausse de 25%

Sur les six tronçons d'extension prévus du réseau des routes nationales, les heures d'embouteillage ont augmenté l'an dernier pour atteindre un total de 6039, relève la NZZ am Sonntag, citant les données de Viasuisse. Les heures de bouchon ont augmenté de 25% depuis 2019. Dans la région de Berne, où l'autoroute A1 doit être élargie entre Wankdorf, Schönbühl et Kirchberg, Viasuisse a enregistré un total de 2178 heures d'embouteillage pour la seule année 2023. Sur le tronçon bâlois, qui doit être désengorgé par le tunnel sous le Rhin, ce sont 2934 heures et, dans la zone du tunnel de Rosenberg, à Saint-Gall, 522 heures. Les Suisses sont appelés à se prononcer le 24 novembre sur six projets d'extension des autoroutes, dont un en Suisse romande, entre Le Vengeron (GE) – Coppet (VD) – Nyon (VD).

