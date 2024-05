La Suisse envisage d'expulser systématiquement les espions russes diplomatiques

Un nombre élevé d'agents des renseignements russes en Suisse, les détails de la conférence du Bürgenstock qui auraient été divulgués, et les Verts qui veulent porter devant les électeurs suisses un congé parental élargi et paritaire font les titres de la presse dominicale.

Vers l'expulsion des espions russes en Suisse

La Suisse est le pays d'Europe qui abrite le plus d'agents des renseignements russes accrédités comme diplomates. Toléré par Berne jusqu'ici, cela pourrait changer, rapportent le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Des parlementaires fédéraux ont discuté en septembre dernier à Lucerne d'un texte au contenu sensible. La motion du conseiller national Fabian Molina (PS/ZH) demande «d'expulser systématiquement les espions russes et les autres espions étrangers», surtout ceux qui agissent en Suisse sous couverture diplomatique.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis et un représentant du Service de renseignement de la Confédération (SRC) ont eu des avis opposés sur le sujet. Le premier a demandé de rejeter le texte, le second l'a contredit. Malgré l'opposition du ministre des Affaires étrangères, le Conseil fédéral a approuvé la motion sur laquelle le Conseil des Etats se penchera lundi, rappelle la SonntagsZeitung.

Moscou divulgue les résultats de la conférence du Bürgenstock

Les services secrets russes auraient divulgué le projet de déclaration finale de la conférence du Bürgenstock (NW) sur l'Ukraine. Selon ce document, les participants à ce sommet devraient approuver neuf des dix points du plan de paix présenté par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'a déclaré une porte-parole du Kremlin qui a cité le document, rapporte la SonntagsZeitung.

Selon le journal, l'intention derrière la fuite russe est claire: Moscou veut montrer que la conférence est une «farce», car le résultat est déjà connu. Le Département fédéral des affaires étrangères n'a pas souhaité faire de commentaire.

L'OFJ contre les centrales de réserve fossiles

L'Office fédéral de la justice (OFJ) estime que la construction de nouvelles centrales de réserve fossiles est anticonstitutionnelle. En effet, selon la Constitution fédérale, la Confédération ne peut «ni exploiter elle-même des installations de production d'électricité, ni mettre au concours ou mandater la construction de nouvelles installations de production», écrit-il dans une prise de position consultée par la NZZ am Sonntag.

Il est impossible d'établir une réglementation fédérale sur le financement de nouvelles centrales et leur démantèlement. Le conseiller fédéral Albert Rösti n'a pas répondu à ces objections.

Demandeurs d'asile maghrébins souvent sans papiers

Plus de 90% des demandeurs d'asile originaires du Maghreb n'ont pas présenté de documents d'identité pour leur demande. Il arrive que les personnes se fassent envoyer les pièces d'identité par la suite, a indiqué le Secrétariat d'Etat aux migrations à la NZZ am Sonntag.

De nombreux demandeurs d'asile déclarent à tort qu'ils sont originaires de Libye. Et cela est vite découvert: ils ne connaissent presque rien sur le pays ou ne parlent pas le dialecte. Selon le journal, environ 4000 demandeurs d'asile sont arrivés en Suisse l'année dernière en provenance des Etats du Maghreb, soit l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.

Les Verts veulent un congé parental élargi

Les Vert-e-s veulent porter devant les électeurs suisses leur revendication pour un congé parental élargi et paritaire. Pour les deux parents, le congé parental doit être supérieur à 14 semaines, a demandé la présidente du parti Lisa Mazzone dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag.

En comparaison internationale, 30 semaines de congé parental par couple seraient encore modestes, a déclaré Lisa Mazzone. Par le passé, les Vert-e-s ont demandé à plusieurs reprises l'extension du congé parental. Pour le parti, il est important qu'il y ait un modèle paritaire. Cela doit permettre de surmonter les rôles traditionnels et de permettre aux femmes d'avoir un taux d'occupation plus élevé sur le marché du travail.

Coopératives Migros épargnées par les suppressions d'emploi

Les suppressions d'emplois annoncées par Migros ne concernent pas les coopératives régionales. Ces dernières ont indiqué à la NZZ am Sonntag qu'il n'y avait actuellement aucun projet de suppression de postes en rapport avec les activités des supermarchés Migros. Ce n'est qu'en raison des marchés spécialisés qu'il pourrait y avoir des adaptations au niveau des régions.

Les observateurs et les initiés du secteur sont toutefois unanimes: si Migros veut devenir plus agile, les économies réalisées à la centrale ne suffiront pas, rapporte encore le journal. La situation financière des coopératives régionales reste mauvaise, écrit la SonntagsZeitung.

Plus de liberté vestimentaire chez Denner

Denner a assoupli son code vestimentaire. Depuis novembre 2023, les collaborateurs peuvent porter des couvre-chefs religieux de couleur noire, rapporte le SonntagsBlick. Le visage doit rester visible. Selon le journal, les collaborateurs d'Aldi et de Lidl peuvent porter un couvre-chef religieux comme un foulard ou un turban dans les filiales suisses. Chez Coop et Migros, tout couvre-chef reste interdit pour les collaborateurs en contact avec la clientèle.

