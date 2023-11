Le MCG veut s'étendre à travers la Suisse

Le projet d'expansion du MCG dans toute la Suisse, mais aussi une nouvelle vague d'attaques de pirates informatiques prorusses et les conséquences de la hausse des arrivées de requérants d'asile en Suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le MCG à la conquête de la Suisse

Après son succès aux législatives fédérales 2023 avec l'élection de Mauro Poggia au Conseil des États et deux conseillers nationaux, le Mouvement citoyens genevois (MCG) rêve d'un destin national en s'étendant hors de Genève, révèle Le Matin Dimanche. Ce Mouvement citoyens suisse devra être créé «dans les quatre prochaines années, avant les prochaines fédérales. Nous en parlons à l'interne», explique dans le journal M. Poggia. Le président du parti, François Baertschi, imagine déjà s'implanter à Zurich, où il constate que l'UDC a fait un mauvais score aux États, ne parvenant pas à y faire élire Gregor Rutz. «On pense logiquement qu'il y a un espace laissé vide». Le MCG a déjà tenté de partir à la conquête de la Suisse romande en 2010 avec le Mouvement citoyens romand, mais n'avait obtenu aucun élu.

Attaques informatiques prorusses en représailles

Des pirates informatiques prorusses ont attaqué divers sites Internet de l'administration fédérale et d'entreprises suisses ces derniers jours, écrit la NZZ am Sonntag. Il s'agit d'attaques dites DDoS, consistant à paralyser des sites en ligne en envoyant de multiples requêtes. Des experts de la Confédération estiment que la cyberattaque est une action de représailles, car elle a débuté après que la Suisse a annoncé sa participation à un projet de tribunal spécial pour l'Ukraine. C'est la deuxième vague d'attaques en l'espace de quelques mois en Suisse. En juin, le même groupe de pirates informatiques prorusses s'en était pris à de nombreuses cibles dans le pays. Le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) met en garde contre de nouvelles attaques.

Nombre record de requérants d'asile en attente

En raison d'une hausse des arrivées de requérants d'asile en Suisse, les demandes d'asile non traitées ont atteint un nouveau record l'an dernier, relève le SonntagsBlick. «Actuellement, nous avons quelque 15'800 demandes d'asile en suspens», déclare dans le journal un porte-parole du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le SEM a engagé de nouveaux collaborateurs, «mais ils ne suffisent pas à réduire le nombre» de requêtes non traitées, ajoute le porte-parole. A la fin octobre, le secteur de l'asile comptait 833 collaborateurs, pour 727 postes à plein temps. L'année précédente, leur nombre était de 656, pour 560 postes à plein temps.

Berset doit soutenir la communauté juive

La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) se dit déçue par le président de la Confédération suisse Alain Berset, à qui elle reproche de ne pas avoir pris une position claire contre l'antisémitisme, rapporte la NZZ am Sonntag, qui a eu accès à la lettre qu'elle lui a écrite. Depuis la résurgence du conflit entre le Hamas et Israël, la «haine des juifs» a aussi augmenté en Suisse, estime-t-elle. La société civile, les églises, mais aussi les autorités et le monde politique ont fait preuve d'une «grande solidarité», ajoute le président de la FSCI dans sa missive à M. Berset. «Mais, malheureusement, nous avons dû constater que, dans cette période difficile, il n'y a pas eu de votre part, de la part du bureau du président de la Confédération, de paroles publiques de soutien et de solidarité pour la communauté juive en Suisse». Contacté, le Département fédéral de l'intérieur dirigé par M. Berset n'a pas pris position.

La Poste: de moins en moins de colis

Alors que La Poste tablait sur une hausse du transport de colis en Suisse pour compenser la réduction du volume des lettres, le nombre de paquets transportés est en baisse, constate le SonntagsBlick. En 2022, La Poste a livré 194 millions de colis, soit 4% de moins que l'année précédente. Au cours des neuf premiers mois de 2023, le volume des paquets a encore diminué de 5%. Cette évolution est inquiétante pour le géant jaune, écrit le journal, qui rappelle que La Poste a annoncé après la pandémie de Covid-19 qu'elle allait investir 1,5 milliard dans l'infrastructure des colis d'ici à 2030. Malgré cette baisse, La Poste indique dans le journal vouloir «en principe» maintenir ses plans d'expansion.

Le «gaz hilarant», une nouvelle drogue?

Le commerce du protoxyde d'azote, ou «gaz hilarant», est devenu un marché juteux dans l'arc lémanique, rapporte Le Matin Dimanche. Utilisée comme euphorisant, cette substance est très prisée par les noctambules. Contrairement à la France ou au Royaume-Uni, la Suisse n'a pris aucune mesure. Le produit n'est ni illégal ni considéré comme stupéfiant. Il est accessible dans des supermarchés. Inhalé, le gaz hilarant provoque des fous rires incontrôlables pendant deux à trois minutes. «Mais des prises trop intenses ou trop régulières peuvent mener à des pertes de connaissance, des asphyxies et même à la mort», indique Marc Augsburger, responsable de l'unité de toxicologie (UTCF) au centre universitaire romand de médecine légale. Le consommateur chronique risque aussi des atteintes hématologiques, neuromusculaires, voire des paralysies à long terme.

Après l'ordinateur, les hautes écoles veulent l'IA

Alors que le nouvel ordinateur à haute performance Alps entre en service au Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) de Lugano, rattaché à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EFFZ), les hautes écoles suisses veulent en profiter pour développer une intelligence artificielle (IA), affirme la NZZ am Sonntag. Alps est techniquement équivalent aux ordinateurs sur lesquels fonctionne le célèbre système d'IA ChatGPT d'OpenAI. «Nous avons une chance peut-être unique de jouer dans la cour des grands. Nous voulons absolument la saisir», déclare dans le journal Andreas Krause, professeur d'informatique à l'EPFZ. Selon lui, il faut «garantir l'indépendance numérique de la société suisse et assurer des principes éthiques».

