Record du nombre de sorties des Eglises, un enfant sur dix puni à l'aide de gifles

Les candidatures des Vert-e-s au Conseil fédéral, qui ont annoncé vouloir prendre un siège au PLR, mais aussi les répercussions en Suisse de la guerre entre le Hamas palestinien et Israël ou le nouveau record du nombre de sorties des Eglises font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Une vue sur les quatre exemplaires des journaux du dimanche, avec la Sonntags Zeitung, le Sonntags Blick, Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag (image d'archives). KEYSTONE

Le président des Vert-e-s ne sera pas candidat

Le président des Vert-e-s Balthasar Glättli maintient dans la SonntagsZeitung sa décision de ne pas se présenter pour le Conseil fédéral. Mais le parti proposera une «candidature convaincante», assure-t-il. Les Vert-e-s ont droit à un siège au gouvernement et entendent présenter un candidat, ajoute le conseiller national zurichois. Mais «il est clair que nous rencontrerons de la résistance». Malgré un recul de cinq sièges au Conseil national lors des législatives fédérales du 22 octobre, la formation écologiste a annoncé samedi vouloir s'attaquer à l'un des deux sièges du PLR lors de l'élection du Conseil fédéral par le Parlement en décembre.

Un mouvement communiste en plein essor en Suisse

Le mouvement communiste Tendance marxiste internationale (IMT pour International Marxist Tendency) connaît un essor en Suisse, écrit la SonntagsZeitung. L'organisation marxiste, léniniste et trotskiste a vu le nombre de ses membres actifs doubler au cours des deux derniers mois, à 300, déclare dans le journal Caspar Oertli de la section suisse de l'IMT. Le mouvement défend l'expropriation, la nationalisation et une économie socialiste planifiée. Il a pris position pour les Palestiniens après l'attaque du Hamas contre Israël et la riposte de l'Etat hébreu, toujours en cours. Les universités de Fribourg, Berne et Zurich ont retiré dans la foulée à l'IMT les locaux où il tient ses réunions.

Un réseau classé comme antisémite arrive en Suisse

Le réseau de solidarité aux prisonniers palestiniens Samidoun, classé comme antisémite et extrémiste en Allemagne, a trouvé un havre de paix en Suisse, rapporte la NZZ am Sonntag. Alors que les autorités allemandes préparent son interdiction dans le pays, une réunion de 40 sympathisants de Samidoun s'est tenue mardi dernier à Genève, affirme le journal. Le groupe a également des activités à Bâle et à Zurich. Selon un expert interrogé par la NZZ am Sonntag, Samidoun a un arrière-plan marxiste-léniniste et tente de s'infiltrer dans des organisations.

Changement climatique: les insectes migrent moins

Les insectes migrent moins avec le changement climatique, alerte Le Matin Dimanche, citant le Centre national de données et d'informations sur la faune de Suisse (Info Fauna). «La diminution est massive», déclare dans le journal Lisa Fisler, une entomologiste d'Info Fauna. «Elle n'est pas encore chiffrée en Suisse [...] mais il est probable que l'on se rapproche des résultats d'études similaires menées ailleurs en Europe». L'une d'elles, réalisée en Allemagne, fait état d'une baisse de 90% des insectes migrateurs. Le but de la migration est d'assurer la reproduction tout au long de l'année, là où la floraison est encore présente, précise l'entomologiste.

Record du nombre de sorties des Eglises

Le nombre de sorties des Eglises a atteint un nouveau record l'année dernière, avec 34'561 apostasies pour l'Eglise catholique et 30'102 pour l'Eglise réformée, relate le SonntagsBlick, qui cite l'institut suisse de sociologie pastorale (SPI). Ce dernier table pour l'année en cours sur une poursuite des sorties en masse des Eglises, suite à la publication en septembre de l'étude de l'université de Zurich, répertoriant 1002 cas d'abus sexuels au sein de l'Eglise catholique depuis le milieu du XXe siècle. Pas mentionnée dans l'enquête, l'Eglise réformée n'a cependant pas non plus réussi à enrayer la baisse de ses membres, remarque dans le journal Rita Famos, présidente de l'Eglise évangélique réformée de Suisse.

Un enfant sur dix puni à l'aide de gifles

Quelque 32'000 enfants en Suisse ont subi des violences avec objets de la part de leurs parents, s'alarme la SonntagsZeitung, reprenant une étude de l'université de Fribourg. Un enfant sur dix est puni à l'aide de gifles et 48'000 sont passés sous l'eau froide. Un nombre encore plus important d'enfants sont insultés, humiliés ou enfermés dans leur chambre pendant une longue période par leurs parents. La présidente de la Protection de l'enfance Suisse réclame dans le journal un article dans le code civil visant à interdire toute violence contre les enfants. La plupart des parents veulent bien faire avec leurs enfants, mais ils sont encore nombreux à recourir à des punitions inappropriées dans des situations stressantes, constate-t-elle.

Les conflits, principale cause des incapacités de travail

Plus de la moitié des incapacités psychiques de travail sont dues à des conflits sur le lieu de travail, constate la NZZ am Sonntag, citant une étude du prestataire financier VermögensZentrum (VZ). Une meilleure prévention permettrait aux entreprises d'économiser beaucoup d'argent, indique dans le journal Simon Tellenbach, responsable de la clientèle des entreprises chez VZ. Rien qu'en 2021, les entreprises ont payé 4,6 milliards de francs pour l'assurance d'indemnités journalières, selon l'étude de VZ.

bas, ats