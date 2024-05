Huit nouvelles centrales pour compenser l'abandon du pétrole et du gaz

L'abandon du pétrole et du gaz est beaucoup plus complexe que prévu, des économies pour l'ETH de Zurich et l'EPFL de Lausanne et de plus en plus de jeunes qui manquent l'école. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Abandon du pétrole et du gaz: huit centrales pour compenser

Des chercheurs de l'EPF de Lausanne et du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) estiment que l'abandon du pétrole et du gaz est beaucoup plus complexe que ne l'imaginent les autorités. Pour disposer en 2050 de suffisamment d'électricité pour des millions de voitures électriques et des centaines de milliers de pompes à chaleur, il faudrait, après l'arrêt des anciennes centrales nucléaires, huit nouvelles grandes centrales en plus des centrales hydroélectriques existantes.

Chacune devrait produire autant d'électricité que la centrale nucléaire de Gösgen, indique la SonntagsZeitung. Selon les chercheurs, c'est sans surprise la construction d'une nouvelle centrale nucléaire qui serait la plus avantageuse au final.

Subventions supplémentaires après l'allègement des primes: Genève et Bâle-Ville en tête de liste

Parmi les subventions fédérales supplémentaires distribuées avec l'initiative sur l'allègement des primes en cas d'acceptation, ce sont Bâle-Ville et Genève qui recevront le plus d'argent par habitant. Bâle-Ville peut compter sur une augmentation d'environ 1'000 francs par personne.

Les perdants sont Appenzell Rhodes-Intérieures, Zoug et Nidwald, rapporte la SonntagsZeitung. Appenzell Rhodes-Intérieues affiche des coûts de santé faibles, car les habitants consultent initialement un médecin, faute d'hôpital. A Bâle, en revanche, les dépenses sont très élevées. La densité de médecins y est aussi la plus haute de Suisse et l'offre de soins très utilisée.

De plus en plus de jeunes manquent l'école

De plus en plus souvent, les enfants et les jeunes manquent l'école pendant des heures, des jours ou même plus longtemps. Les spécialistes ne sont pas les seuls à le constater, les directions de l'éducation de nombreux cantons affirment la même chose, indique la NZZ am Sonntag dans une enquête. Sur 17 cantons ayant répondu, 14 confirment une augmentation de l'absentéisme scolaire.

«Les cas d'absentéisme scolaire prolongé se multiplient depuis la pandémie de Coronavirus», écrit par exemple le service de l'enseignement du canton de Lucerne. Les experts sont persuadés que l'augmentation de l'absentéisme scolaire est liée à la détérioration de la santé psychique de cette cohorte.

Karin Keller-Sutter et Viola Amherd, des visions qui divergent

Six ans après leur élection au Conseil fédéral, Karin Keller-Sutter (PLR) et Viola Amherd (Le Centre) voient leurs projets politiques s'éloigner. «Entre la patronne du Département fédéral des finances (DFF), qui inspecte chaque recoin du budget pour économiser, et la cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), qui veut augmenter massivement les moyens de l’armée, difficile d’éviter les tensions», écrit le Matin Dimanche.

Dernier exemple en date, le deal à 15 milliards concocté par le centre gauche pour créer «un fonds pour la sécurité de la Suisse et la paix en Europe». Ces budgets seraient traités comme extraordinaires. Les services de Karin Keller-Sutter considèrent que les conditions requises ne sont pas remplies.

L'ETHZ et l'EPFL recevront moins de contributions

L'ETH de Zurich et l'EPFL de Lausanne doivent faire des économies. En effet, le Conseil fédéral a décidé de réduire les contributions aux deux institutions même si le nombre d'étudiants est en hausse depuis des années. Car cette croissance est principalement due à l'afflux d'étudiants étrangers, soit des personnes qui s'installent en Suisse pour y faire leurs études, indique la Sonntagzeitung.

En 20 ans, le nombre d'étudiants suisses a augmenté de 46%, contre 293% pour les étudiants étrangers. Cette évolution est d'autant plus marquée que les frais d'inscription dans les deux hautes écoles sont plus bas que dans la plupart des autres universités de ce niveau dans le monde.

Ammotec vendu aux italiens de Beretta

Peu après le début de la guerre en Ukraine, la Confédération a vendu le fabricant de munitions Ammotec au groupe italien Beretta. Selon les recherches du SonntagsBlick, le Czechoslovak Group a fait la meilleure offre pour Ammotec, mais n'a pas été retenu. Le prix de vente, gardé secret, représente plusieurs centaines de millions. Il n'a pas été ajusté après l'agression russe contre l'Ukraine, bien que les prix des biens d'armement crèvent le plafond depuis le début de la guerre.

La direction de l'Administration fédérale des finances (AFF) a également fait supprimer la question d'un droit de rachat «si la situation sécuritaire de la Suisse l'exigeait ou si ses intérêts étaient menacés par une revente d'Ammotec.»

L'IA pour augmenter la croissance de l'économie

L'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait plus que doubler la croissance de l'économie suisse d'ici 2030, selon une étude du cabinet de conseil Accenture portée à la connaissance de la NZZ am Sonntag. Par rapport au scénario de base d'une croissance du PIB de 1,6%, la croissance passerait à 3,9% si les avantages de la productivité étaient pleinement exploités.

Cela correspond à une création de valeur supplémentaire de 131 milliards de francs. Selon les auteurs, les plus grands potentiels se trouvent dans les secteurs financier, informatique et pharmaceutique.

Micheline Calmy-Rey empêche l'extension d'un complexe immobilier

Une victoire pour Micheline Calmy -Rey, rapporte le Matin Dimanche. Avec d’autres voisins de Plans-Mayens (VS), où elle est copropriétaire d’un chalet, l’ancienne présidente de la Confédération a obtenu gain de cause contre l’agrandissement du complexe immobilier, appartenant au groupe de luxe Ultima.

Le chalet Ultima a accueilli plusieurs stars, comme Lionel Messi, peu après sa victoire à la Coupe du monde de football 2022. Le dossier d'extension n'est pas terminé pour autant. Selon les représentants de la société, des plans modifiés devraient être remis à l’enquête.

