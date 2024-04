Le comportement d'Ignazio Cassis plombe l'ambiance de la DDC

La consommation de médicaments dans les EMS, la France qui veut faire payer la Suisse pour ses centrales atomiques ou encore le refus de la Suisse de participer au groupe de travail du G7 sur les oligarques russes font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Une vue sur les quatre exemplaires des journaux du dimanche, avec la Sonntags Zeitung, le Sonntags Blick, Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag. KEYSTONE

ATS

Polymédication dans les EMS

La polymédication est très répandue dans les établissements médico-sociaux (EMS) en Suisse, constatent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, reprenant les statistiques de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

En moyenne, 43% de tous les résidents reçoivent neuf substances actives ou plus, ce qui représente 50'000 personnes. Au niveau cantonal, les différences peuvent être marquées. Dans les EMS du Tessin, de Fribourg ou de Bâle-Ville, près de 50% des résidents recevaient en moyenne neuf médicaments ou plus durant l'année de l'enquête, en 2021. A l'opposé, dans les cantons de Glaris ou de Vaud, ce taux avoisinait les 35%. Au niveau des établissements, les écarts sont encore plus importants, le record inférieur se situant à 12% et le supérieur culminant à presque 75% des résidents.

Centrales atomiques: Macron veut faire payer la Suisse

Le président français Emmanuel Macron veut faire contribuer la Suisse au financement de ses projets de nouvelles centrales atomiques en France, rapporte la NZZ am Sonntag. «La France estime qu'il est opportun que les pays qui ne veulent pas de nouvelles centrales nucléaires chez eux, mais qui importent volontiers de l'électricité nucléaire de France, participent aux coûts de construction des nouvelles centrales nucléaires prévues en France», a-t-il indiqué lors d'une rencontre à la fin mars entre des journalistes européens et le ministère français des affaires étrangères à Paris, selon le NZZ am Sonntag. Il a explicitement fait référence à la Suisse, ajoute la NZZ am Sonntag. Paris veut construire six nouveaux réacteurs nucléaires d'ici à 2050 et étudie la possibilité d'en bâtir huit autres.

Des Erythréens espionnés et mis sous pression

Un collectif érythréen a écrit une lettre au ministre fédéral de la police Beat Jans pour attirer son attention sur la situation tendue au sein de la diaspora deux semaines avant les premières violences entre Erythréens, indique le SonntagsBlick.

La lettre porte la date du 16 mars. Deux semaines plus tard, une violente altercation a éclaté entre des groupes d'Erythréens en marge d'une fête organisée par des partisans du régime à Gerlafingen (SO). Dans la lettre, les Erythréens se plaignent d'être espionnés, mis sous pression et provoqués par des actions de propagande des fidèles du régime. La missive a été transmise au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), qui est chargé de répondre, a déclaré un porte-parole au SonntagsBlick.

Ambiance au plus bas au DDC: la faute à Cassis?

L'ambiance est au plus bas au sein de la Direction du développement et de la coopération (DDC), relate le SonntagsBlick. Le comportement du chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio Cassis est en cause. Selon le SonntagsBlick, le conseiller fédéral PLR n'a pas voulu présenter ses condoléances à un collaborateur local de la DDC, qui a perdu sa femme et deux fils dans le bombardement par l'armée israélienne de sa maison à Khan Younès le 15 octobre. Ce n'est qu'après une demande pressante du personnel de la DDC que le ministre des affaires étrangères a réagi.

«Dirigeants cupides»

Les patrons des plus grandes entreprises suisses cotées en bourse se sont accordé l'an passé des hausses de salaire 37% plus élevées qu'en 2013, ce qui correspond à 50 millions de francs, relève la SonntagsZeitung, qui souligne que l'initiative contre les rémunérations abusives, acceptée en 2013, ne fait plus effet. «Dans les années qui ont suivi la votation, il y a eu une certaine retenue. Mais maintenant, onze ans plus tard, c'est fini», déclare dans le SonntagsZeitung Vincent Kaufmann, directeur de la fondation Ethos. «Manifestement, l'initiative Minder n'a rien apporté d'autre que de la bureaucratie. Les dirigeants cupides sont les fossoyeurs de notre ordre économique libéral», lâche le président du PLR Thierry Burkart.

Adhésion à la task force du G7: une rupture avec la neutralité

Le Département fédéral de l'économie (DEFR) du conseiller fédéral UDC Guy Parmelin a mis en garde en termes clairs contre une adhésion de la Suisse au groupe de travail du G7 qui recherche les fonds cachés des oligarques russes, révèle la NZZ am Sonntag, qui s'est procuré une lettre confidentielle de la secrétaire générale du département, Nathalie Goumaz, envoyée à la commission de politique extérieure du Conseil national.

Si la Confédération adhérait au groupe, cela pourrait être interprété, «tant par les participants que par d'autres Etats, comme une participation de la Suisse à une 'coalition des volontés de l'Occident' dans une période de formation de blocs», explique la secrétaire dans la missive. Cela romprait avec la neutralité et saperait les bons offices de la Suisse, ajoute-t-elle.

bas, ats