La Suisse doit s'activer pour assurer son approvisionnement en matières premières nécessaires aux énergies renouvelables. La demande croissante pour les installations solaires et les batteries pourrait en effet entraîner des pénuries qui la toucheraient également.

La construction d'installations solaires nécessite des matières premières qui ne sont extraites que dans quelques pays. (Photo d'archives) ATS

ATS

Des scientifiques de l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) constatent dans un rapport publié jeudi que le risque de pénurie d'éléments comme le lithium, le cobalt, le nickel et les terres rares est avant tout de nature géopolitique.

«En fait, il y a suffisamment de ces matières premières», a expliqué Urs Neu, directeur de la Commission de l'énergie de la SCNAT, à Keystone-ATS. Mais elles ne sont exploitées que dans quelques pays, et la Chine a pratiquement le monopole de nombreuses substances.

La Suisse est donc fortement dépendante des importations pour la construction d'installations utilisant des énergies renouvelables, panneaux solaires, éoliennes et batteries, entre autres. Dans le domaine du photovoltaïque par exemple, l'Union européenne (UE) est presque entièrement dépendante de la Chine, souligne le rapport.

Bien qu'important principalement des produits finis, la Suisse serait aussi affectée en cas de restrictions commerciales d'ordre géopolitique ou de pénurie globale. Il faut donc, en coordination avec l'UE et d'autres partenaires, renforcer la sécurité de l'approvisionnement par le biais d'accords et de programmes de soutien tout au long de la chaîne, selon les auteurs.

Innovations technologiques et sociales

Les scientifiques soulignent que, pour les énergies renouvelables, la dépendance vis-à-vis de l'étranger est nettement moindre par rapport au système énergétique actuel fondé sur les énergies fossiles.

Pour le pétrole et le gaz, outre les réserves obligatoires, la Suisse est tributaire d'un approvisionnement continu. Les pénuries peuvent avoir très rapidement un impact négatif sur l'économie suisse.

A l'inverse, un approvisionnement en énergies renouvelables permettrait à la Suisse de produire elle-même la plus grande partie de son énergie et de dépendre de l'étranger essentiellement pour la construction d'installations. Un arrêt des livraisons de composants photovoltaïques, par exemple, n'affecterait que la nouvelle production et le remplacement d'installations existantes, soit un faible pourcentage des infrastructures.

En outre, la Suisse dispose de nombreuses possibilités pour réduire sa dépendance à l'égard des importations de matériaux critiques: des innovations technologiques permettent de fabriquer des produits contenant moins de terres rares tout en accroissant leur longévité. Des innovations sociales encouragent la réutilisation, la réparation et le partage des produits pourraient également augmenter le taux de recyclage.

Pour une exploitation minière durable

Même si la Suisse et d'autres pays promeuvent une telle économie circulaire, l'extraction de ces métaux critiques pour la transition énergétique devrait augmenter à l'avenir. Il existe suffisamment de gisements dans le monde. La pénurie actuelle est plutôt liée aux tensions géopolitiques et au fait que seuls quelques pays dominent l'extraction et le traitement.

Dans les pays industrialisés, l'exploitation et l'ouverture de mines, qui ont souvent de graves incidences sur l'environnement, sont mal acceptées. Les scientifiques recommandent donc à la Suisse de s'engager au niveau international en faveur de normes écologiques, sociales et sanitaires élevées dans le secteur minier.

ceel, ats