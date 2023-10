Préoccupations sécuritaires contre promotion du tourisme: la proposition du Conseil fédéral d'abaisser à 12 ans l'âge minimum pour rouler avec un vélo électrique lent rencontre un écho mitigé en consultation.

La proposition du Conseil fédéral d'abaisser à 12 ans l'âge minimum pour la conduite de vélos électriques lents rencontre un écho mitigé en consultation (archives). ATS

Le projet prévoit que les enfants dès 12 ans seront autorisés à conduire des vélos électriques lents (25 km/h) sans permis, à condition qu'ils soient accompagnés d'un adulte.

Les opposants font valoir des raisons de sécurité, selon l'évaluation des réponses réalisée par Keystone-ATS. L'UDC, l'Association transports et environnement (ATE), l'Automobile Club de Suisse (ACS), l'Union professionnelle suisse de l’automobile, l'Union des villes suisses et le Bureau de prévention des accidents (bpa) disent non.

Une motion du conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS) est à l'origine de l'adaptation visant à faciliter l'utilisation des e-bikes dans les régions touristiques de montagne. Elle est soutenue par le Groupement pour les régions de montagne, les Verts, Mobilité piétonne et Pro Velo.

