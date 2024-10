Des travaux de maintenance seront entrepris prochainement à Noville (VD) pour remettre en état le site de forage. Un permis de recherche en surface a été octroyé par le canton de Vaud pour planifier la réalisation d’une éventuelle exploitation géothermique.

Le collectif 'Halte aux forages Vaud ' fait d'une marche de protestation contre les différents projets de forage d'hydrocarbures dans le canton. Le site du forage exploratoire de Noville, seule réalisation effective a ce jour, a été le but d'une marche le samedi en 2017 a Villeneuve. (archives) KEYSTONE

SDA / ATS ATS

Afin de poursuivre les recherches pour diversifier les sources d’approvisionnement en énergie, la société Petrosvibri, détenue par Gaznat et Holdigaz, a initié un projet de géothermie profonde dans le Chablais, indique-t-elle lundi dans un communiqué.

Les travaux et les prélèvements effectués sur site dès 2009 avaient démontré l’existence d’un potentiel en gaz naturel, rappelle l'entreprise. Néanmoins, suite à l’adoption de la nouvelle loi vaudoise du 11 décembre 2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) et à son entrée en vigueur 1er avril 2019, la recherche et l’exploitation de cette ressource n’est désormais plus autorisée.

Dans ce contexte, et sans autorisation pour pouvoir exploiter des hydrocarbures, le développement du projet avait été suspendu. Le puits de forage avait cependant été conservé en l’état depuis l’arrêt des travaux. Un suivi a été assuré sur le site de même qu'un contrôle périodique des installations par les équipes de Petrosvibri.

Nouveau permis

Dernièrement, une étude d’évaluation de la faisabilité d’un projet de valorisation du puits existant, dans le but d’exploiter ses ressources géothermiques, a été réalisée. Elle a conduit à l’octroi d’un permis de recherche en surface pour le site du forage de Noville 1A, délivré le 5 juillet 2024 par la Direction générale de l'environnement, pour une durée de deux ans.

Ce nouveau permis de recherche va permettre de planifier en détail la réalisation de l’infrastructure nécessaire, pour la poursuite des activités liées à la valorisation de la chaleur du sous-sol. Des travaux de maintenance sont toutefois nécessaires pour assurer la sécurité des lieux et des infrastructures existantes, selon les standards applicables de l’industrie.

L’intervention est planifiée entre novembre 2024 et janvier 2025, et durera entre deux et trois semaines durant les jours ouvrables. Une communication spécifique à l’attention des riverains du site sera proposée.

Non à une motion

Depuis des années, le site de forage de Noville fait régulièrement l'objet de batailles et discussions au Grand Conseil vaudois. Tout récemment encore, au début du mois, les députés ont refusé une motion de la droite qui voulait rouvrir la porte à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures sur sol vaudois afin de pallier le risque de pénurie et de rationnement.

nt, ats