Sourires pour PS, UDC et Centre – Larmes pour PLR et écolos

La députation vaudoise au Conseil national subit un coup de sac et connaîtra six nouveaux visages. Chaque parti enregistre des changements. Côté gagnants, le PS, l'UDC et Le Centre remportent chacun un siège. Côté perdants, le PLR, les Vert-e-s et Vert'libéraux en lâchent chacun un.

A la suite des élections fédérales de dimanche, les 19 sièges vaudois seront répartis ainsi: six pour le PS (contre 5 en 2019), quatre pour l'UDC (3), quatre pour PLR (5), trois pour les Vert-e-s (4), un pour les Vert'libéraux (2) et un pour Le Centre (0), récupérant ainsi le siège perdu en 2019. La gauche radicale échoue à nouveau, elle, à regagner la Chambre du peuple.

Le PS arrive en tête avec 24,21% (+ 3,7% par rapport à 2019) devant le PLR avec 20,31% (- 2,99%) et l'UDC avec 15,09% (+ 2,31%). Suivent les Vert-e-s avec 11,77% (- 7,93%) et les Vert'libéraux avec 3,94% (- 4,46%). Ensemble à Gauche récolte 2,74% des suffrages et Le Centre 2,31%.

De douze hommes et sept femmes, la députation passe désormais à onze hommes et huit femmes.

Trois «stars» PS en force

Le meilleur élu cantonal au Conseil national est Pierre-Yves Maillard (PS) avec 73'626 voix. Il cèdera toutefois sa place à un autre camarade, ayant été élu au premier tour de l'élection aux Etats.

Les quatre meilleurs élus suivants sont les sortants Roger Nordmann (PS) avec 55'530 suffrages, Samuel Bendahan (PS) avec 55'404, Jacqueline de Quattro (PLR) avec 51'513 et Brigitte Crottaz (PS) avec 51'241.

C'est au PS que la députation changera le plus, avec trois nouveaux visages: le député et chef de groupe PS au Grand Conseil Jean Tschopp, la députée et ancienne présidente du PS Vaud Jessica Jaccoud ainsi que la municipale yverdonnoise Brenda Tuosto.

«C'est une énorme surprise, nous nous attendions à progresser, mais pas à ce point. Etre le premier parti dans le coeur des Vaudois avec 24% des voix, c'est le meilleur score que nous avons réalisé depuis au moins 30 ans», s'est félicité Romain Pilloud, président du PS Vaud.

«Retour aux valeurs de l'UDC»

A l'UDC, les sortants Jacques Nicolet et Michaël Buffat sont arrivés en tête et sont donc réélus. Deux nouveaux politiciens feront leur apparition: les députés Yvan Pahud, chef de groupe UDC au Grand Conseil, et Sylvain Freymond, agriculteur.

«Nous sommes le parti qui n'a jamais spéculé sur la fin du monde, mais sur la fin du mois. Et aujourd'hui, en situation de crises multiples, on constate un retour aux valeurs de l'UDC», a réagi Kevin Grangier, président de l'UDC Vaud.

Quatre ans après avoir perdu le siège de Claude Béglé, Le Centre vaudois (ex-PDC) retrouve sa place à la Chambre basse. Tête de liste, l'économiste et présidente de la section femmes du parti cantonal Isabelle Chappuis siégera sous la Coupole fédérale. Elle attribue son succès à la «dynamique d'équipe» et à la «force centriste qui a une place aussi dans le canton de Vaud».

Climat moins prioritaire?

A l'image des résultats nationaux, Vert-e-s et Vert'libéraux perdent aussi des plumes dans le canton de Vaud. Les premiers n'auront plus que trois sièges avec Sophie Gigon Michaud, Raphaël Mahaim et Léonore Porchet, tous sortants. Valentine Python n'est, elle, pas réélue.

«Nous avions fait un énorme score il y a quatre ans et c'est dur de rester en haut», a commenté Alice Genoud, présidente des Vert-e-s vaudois-e-s. «Aujourd'hui, la peur du lendemain, notamment concernant les primes d'assurance, s'est fait entendre. Nous devons mieux répondre sur ces thématiques et montrer que tout est lié aux questions climatiques», a-t-elle ajouté.

Chez les Vert'libéraux, seule la sortante Céline Weber est réélue. François Pointet fait les frais du siège perdu. «Je suis heureuse de ma réélection mais malheureuse pour mon collègue et pour le climat», a affirmé Mme Weber. «On vient de vivre l'année la plus chaude et malgré cela, le climat est passé à l'arrière-plan des réflexions», regrette-t-elle.

Grise mine aussi du côté PLR, qui aspirait à un sixième siège. Il devra se contenter de quatre parlementaires, avec les sortants Jacqueline de Quattro, Olivier Feller, Laurent Wehrli et Daniel Ruch. Ce dernier héritera du siège de Pascal Broulis s'il est élu aux Etats le 12 novembre. Alexandre Berthoud reste, lui, sur la touche.

«Nous sommes déçus de la perte de ce siège gagné d'un fil il y a quatre ans et perdu d'un fil ce soir. Les thèmes du moment (LAMAL, santé, immigration) ne sont pas les thèmes-phares du PLR. Les autres partis ont pu se faire entendre avec des discours populistes qui ont peut-être mieux passé auprès de la population», analyse à chaud Florence Bettschart-Narbel, présidente du PLR Vaud.

La participation s'est élevée à 40,06%, soit en baisse par rapport à 2019 (41,4%).

sj, ats