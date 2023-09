L'Etat de Neuchâtel et la Ville de La Chaux-Fonds apportent un soutien financier conjoint à la Plage des Six Pompes, dont l'édition 2023 a été annulée suite à la tempête du 24 juillet. Les deux collectivités publiques versent au total 100'000 francs, à parts égales.

Le soutien apporté à la Plage des Six Pompes par l'Etat de Neuchâtel et la Ville de La Chaux-de-Fonds vise à assurer le maintien et la pérennité d’un événement qui rayonne bien au-delà des frontières cantonales (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

«Le soutien vient confirmer une concertation importante en faveur du maintien du festival et vise à en assurer la pérennité», ont indiqué mercredi les partenaires. Tous deux considèrent le caractère «exceptionnel» de la situation et le rôle central que joue la manifestation sur le plan communal, cantonal et national.

Le soutien additionnel vise à promouvoir la diversité culturelle et à favoriser l’accès à la culture, «une perspective importante dans le cadre projet de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse en 2027». Depuis l’annonce l'annulation, tombée dès le 26 juillet, les autorités étaient en contact étroit avec les organisateurs.

Penser à l'avenir

Des rencontres ont été sollicitées. Elles ont eu lieu, tant au niveau cantonal que communal, afin d’aborder les conséquences de l’annulation sur le festival et son impact sur les éditions futures, précise le communiqué. Un état des lieux détaillé de la situation financière du festival a ainsi pu être dressé.

Et c'est sur la base des nécessités formulées par la direction de la Plage des Six Pompes qu'une demande de soutien extraordinaire a été présentée. Le plus grand festival des arts de la rue de Suisse estime avoir perdu 400'000 francs, en raison de l'annulation, pour un budget de fonctionnement annuel de plus de 800'000 francs.

Grosse affluence

Né en 1993 et reconnu comme l’un des cinq plus importants festivals d’art de rue en Europe, l'événement attire régulièrement entre 80'000 et 100'000 visiteurs. Pour l'édition 2023, les organisateurs du festival chaux-de-fonnier avaient programmé les spectacles de 52 compagnies européennes et internationales.

La tempête a causé, selon la dernière estimation de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), des dégâts aux bâtiments pour 100 millions de francs. Un montant auquel s'ajoutent, en dizaine de millions, les dommages en lien avec l'intérieur des immeubles et les véhicules, couverts eux par les assureurs privés.

lp, ats