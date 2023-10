Succession Berset: qui sont les 6 candidats socialistes déclarés?

Six socialistes, dont cinq hommes, ont annoncé leur intérêt pour succéder à Alain Berset au Conseil fédéral. Le délai pour présenter une candidature courait jusqu'à dimanche midi. Le groupe parlementaire présentera le 25 novembre son ticket.

Six candidats socialistes sont sur les rangs pour succéder à Alain Berset au Conseil fédéral (archives). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Qui est candidat?

Jon Pult: Jon Pult, 39 ans, siège au Conseil national depuis 2019. Il y préside la commission des transports et des télécommunications. Double national italo-suisse, il est aussi vice-président du PS. Il a travaillé plusieurs années comme conseiller en communication dans une PME. Avec sa candidature, le Grison veut mettre en avant la diversité et la cohésion.

Le conseiller national grison Jon Pult est candidat à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral (archives). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Beat Jans: Beat Jans, 59 ans, a siégé au Conseil national de mai 2010 à décembre 2020. Il est ensuite entré en février 2021 au gouvernement de Bâle-Ville, qu'il préside. Il fait valoir son expérience au sein d'un exécutif cantonal, «particulièrement précieuse» pour la fonction de conseiller fédéral.

Beat Jans, 59 ans, a siégé au Conseil national de mai 2010 à décembre 2020. KEYSTONE

Matthias Aebischer: Matthias Aebischer, 55 ans, est membre du Conseil national depuis 2011. Il préside actuellement la commission judiciaire. Il est très connu en Suisse alémanique comme ancien journaliste, animateur et producteur à la radio télévision alémanique SRF. Il a été de 2001 à 2015 chargé de cours à l'Université de Fribourg dans le domaine des médias et de la communication. Il est le conjoint de la conseillère nationale Tiana Angelina Moser (PVL/ZH).

Matthias Aebischer, 55 ans, est membre du Conseil national depuis 2011 (image d'archives). KEYSTONE

Daniel Jositsch: Le sénateur zurichois bénéficie d'une longue expérience politique: âgé de 58 ans, le professeur de droit pénal à l'Université de Zurich est conseiller aux Etats depuis huit ans. Il avait siégé auparavant au Conseil national durant huit ans également. L'actuel président de la société des employés de commerce a dit qu'il n'accepterait une élection que si le groupe parlementaire le nomme candidat.

Daniel Jositsch a souligné qu'il acceptera une élection au Conseil fédéral que si le groupe parlementaire socialiste le nomme candidat. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Roger Nordmann: Le Vaudois âgé de 50 ans a une riche expérience en politique. Cet ex-député communal lausannois a été élu au Conseil national en 2004, après un bref passage au Grand Conseil vaudois. Il entend «bâtir des ponts» entre les régions, lui qui parle aussi excellemment l'allemand et le dialecte alémanique, notamment. M. Nordmann est marié à la municipale lausannoise des finances Florence Germond. Ils ont deux enfants.

Roger Nordmann entend «bâtir des ponts» entre les régions, lui qui parle aussi excellemment l'allemand et le dialecte alémanique, notamment (archives). KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Evi Allemann: La conseillère d'Etat bernoise et ancienne conseillère nationale âgée de 45 ans est la première femme à se déclarer candidate. L'an dernier, elle avait déjà signalé son intérêt pour le siège laissé vacant par Simonetta Sommaruga, mais avait été battue en interne par Eva Herzog et Elisabeth Baume-Schneider. La Bernoise aimerait contribuer à façonner la Suisse. Selon elle, de bons compromis sont nécessaires pour avancer.

La conseillère d'Etat bernoise Evi Allemann est la seule femme en lice (archives). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Qui a renoncé?

MUSTAFA ATICI: Premier candidat potentiel à être sorti du bois, cet entrepreneur né en Turquie ambitionnait de devenir le premier conseiller fédéral provenant de la migration. Il s'est toutefois retiré de la course après l'annonce de la candidature de Beat Jans au profit du président du gouvernement de Bâle-Ville. Il n'a pas été réélu au Conseil national le 22 octobre.

EVA HERZOG: La conseillère aux Etats Eva Herzog, 61 ans, renonce à une troisième candidature au Conseil fédéral. La Bâloise avait échoué en décembre dernier face à la Jurassienne Elisabeth Baume-Schneider pour sept voix. Elle avait déjà fait acte de candidature en 2010 pour succéder à Moritz Leuenberger, mais n'avait pas été retenue par son groupe. L'an prochain, elle est promise à la présidence du Conseil des Etats. «En cas d'élection, j'ai l'intention d'y représenter la population, la Suisse urbaine et ouverte et l'égalité des genres», a-t-elle écrit sur le réseau X.

JEAN-FRANÇOIS STEIERT: Le conseiller d'Etat fribourgeois socialiste Jean-François Steiert a annoncé dans le Temps renoncer à briguer la succession d'Alain Berset. Outre la lourdeur de la tâche, le ministre fribourgeois de 62 ans estime qu'il vient d'une région, la Suisse occidentale, déjà largement représentée au Conseil fédéral. Il avait siégé au Conseil national de 2007 à 2017.

PRISKA SEILER-GRAF: La conseillère nationale zurichoise a confirmé le 4 septembre qu'elle ne briguerait pas la succession d'Alain Berset. La fonction de conseiller fédéral est sans aucun doute une tâche très intéressante et pleine de défis, mais elle entend privilégier «(ses) libertés personnelles».

SAMIRA MARTI: La conseillère nationale de Bâle-Campagne vient d'être nommée coprésidente du groupe socialiste aux Chambres fédérales, avec le Vaudois Samuel Bendahan. Elle dirigera le processus de sélection des candidats socialistes, avec la conseillère nationale bernoise Nadine Masshardt.

NADINE MASSHARDT: La présidente de la Fondation alémanique pour la protection des consommateurs a elle aussi décliné. Elle dirigera le processus de sélection avec Samira Marti.

FLAVIA WASSERFALLEN: La conseillère nationale bernoise a renoncé dès le mois de juin. Elle vient d'être élue au Conseil des Etats, conservant le siège PS laissé vacant par l'ancien maire de Bienne Hans Stöckli.

FABIAN MOLINA: Le conseiller national zurichois a indiqué sur X (ex-Twitter) qu'il ne se portait pas candidat, peu après avoir été réélu à la Chambre du peuple. Il préfère «continuer à investir toute sa force dans le travail parlementaire pour une Suisse sociale». Et d'ajouter que «le groupe PS a la chance de pouvoir faire son choix parmi de nombreux excellents candidats».

TAMARA FUNICIELLO: La conseillère nationale bernoise renonce aussi à se lancer dans la course au Conseil fédéral. Dans une interview dans le Blick, elle a dit préférer se focaliser sur son travail au Parlement, qui a connu un glissement à droite après les élections fédérales. «Au Conseil national, l'engagement pour les causes féministes, climatiques et syndicales est plus nécessaire que jamais», a déclaré la co-présidente du PS Femmes.

CEDRIC WERMUTH: Le coprésident du PS a justifié son retrait par des raisons «privées et politiques». Au plan familial, ce n'est «pas le bon moment». Le conseiller national argovien entend également poursuivre son travail à la tête d'un PS «appelé à devenir un parti d'opposition» après le glissement à droite du Parlement.

MATTEA MEYER: La conseillère nationale zurichoise estime que la coprésidence du PS «est pour le moment l'endroit où je me sens à l'aise et portée par la base». Elle entend continuer à se battre pour une Suisse plus sociale.

