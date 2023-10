L'UDC est la gagnante des élections au Conseil national dans les cantons alémaniques. Le parti progresse de quatre sièges. Du côté des perdants, les Vert'libéraux cèdent quatre sièges et les Vert-e-s trois. Aux Etats, le PLR gagne un siège et le Centre en perd un.

Au Conseil national, l'UDC gagne un siège en Argovie, au détriment du PEV. Dans les Grisons, il reprend le siège que le PS lui avait pris il y a quatre ans. A Glaris, il prend un siège du Centre et à St-Gall, il en gagne un au détriment des Vert'libéraux. Le parti conservateur gagne aussi un siège à Berne. Par contre, il perd un mandat à Nidwald au profit du Centre.

Le PS progresse d'un siège à Lucerne, au détriment des Vert'libéraux. Il gagne aussi un siège supplémentaire à Zurich et un autre à Berne. Par contre, il en cède un dans les Grisons, repris par l'UDC, et un à Bâle-Ville, canton qui n'a plus que quatre sièges, soit un de moins qu'il y a quatre ans. C'est Mustafa Atici (PS), candidat éphémère à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral, qui passe à la trappe à Bâle-Ville, les quatre autres sortants étant réélus.

Stabilité pour le PLR

Le PLR progresse d'un siège en Thurgovie au détriment des Vert-e-s, mais il en cède un dans le canton de Berne. Le Centre prend un siège à l'UDC à Nidwald. Il en perd un à Glaris, au profit de l'UDC. Dans ce canton, le centriste et ancien président du PBD Martin Landolt ne se représentait pas.

En plus de leur siège thurgovien, les Vert-e-s en cèdent aussi un à Zurich et un à Berne. Le PEV perd son unique siège en Argovie au profit de l'UDC. Ce sont les Vert'libéraux qui cèdent le plus de sièges, quatre au total: un à St-Gall, au profit de l'UDC, un à Lucerne, pris par le PS, et deux à Zurich.

Un élu de l'UDF à Zurich

L'UDF a réussi à élire un représentant à Zurich grâce à son apparentement avec Massvoll, Aufrecht et les Démocrates suisses. Le canton de Zurich dispose désormais de 36 sièges, soit un de plus qu'il y a quatre ans.

Il n'y a presque aucun changement dans la répartition des sièges dans les cantons alémaniques aux Etats. Le PLR progresse d'un siège à Schwyz où Petra Gössi (PLR) a éjecté le centriste sortant Othmar Reichmuth. Des deuxièmes tours auront lieu dans cinq cantons: Schaffhouse (encore un siège à repourvoir), Argovie (un siège), Soleure (un siège), Zurich (un siège) et Berne (deux sièges).

