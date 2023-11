Les primes maladies constituent la première préoccupation des Suisses, selon le baromètre 2023 du Credit Suisse. Ce thème devance le changement climatique, puis la prévoyance vieillesse. La guerre en Ukraine ne figure plus parmi les dix principales préoccupations.

Les primes maladie pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages suisses. Elles sont mêmes devenus le sujet de préoccupation numéro 1 des citoyens interrogés par gfs.bern sur mandat du Credit Suisse (photo symbolique). ATS

Pour 40% des 1551 Suisses interrogés en août et en septembre par l'institut gfs.bern sur mandat du Credit Suisse, les questions de santé, les caisses-maladies et les primes figurent parmi leurs cinq principales préoccupations. Ce thème constitue donc le souci le plus fréquemment mentionné par les citoyens. Il présente une augmentation de 15 points de pourcentage.

L'environnement et le changement climatique ont reculé au deuxième rang après être restés en tête des préoccupations durant un an seulement, indique mercredi le Credit Suisse. Ce thème n'a perdu, toutefois, qu'un point de pourcentage (38%) depuis 2022.

gf, ats