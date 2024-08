Tamedia annonce mardi biffer 290 postes. Deux cents vont disparaître à la suite des fermetures de ses imprimeries de Bussigny (VD) et Zurich, tandis que 90 devraient être supprimés au sein de ses journaux.

TX Group a annoncé une forte restructuration pour sa filiale Tamedia. ATS

ATS

Le centre d'impression de Lausanne à Bussigny, qui existe depuis 1989, devrait fermer ses portes fin mars 2025. Celui de Zurich suivra en 2026. Tamedia ne conserve ainsi que son imprimerie de Berne, qui sera agrandie.

«Au cours des dernières années, les imprimeries ont connu des situations de surcapacité qui ne permettent plus d'exploiter trois entreprises de manière rentable», explique le groupe zurichois dans son communiqué. Avec l'extension prévue à Berne, Tamedia assure qu'il pourra garantir la production de ses propres titres et de ceux des clients externes.

Quatre marques numériques

Au niveau de ses titres justement, le plus grand groupe de médias privé de Suisse indique qu'il va miser sur quatre marques pour «réaliser sa croissance digitale»: 24 heures, Tages-Anzeiger, BZ Berner Zeitung et Basler Zeitung.

Que deviendra la version numérique de ses autres titres principaux, la Tribune de Genève et le Bund? Tamedia ne donne pas encore d'informations supplémentaires, mais assure qu'ils conserveront «leur propre présence digitale».

Quant au portefeuille de titres imprimés, il ne subit pas de changement. Toutes les marques «print» de Tamedia continueront d'exister, poursuit le communiqué.

Des restructurations sont néanmoins prévues au sein de ces différentes rédactions, entraînant «probablement» la suppression de 90 postes. Là encore, Tamedia ne donne pas davantage d'informations, ne précise pas où, quand et comment ces postes seront biffés.

Des détails sur cette restructuration pourraient être donnés mardi matin lors d'un point presse à 08h30, lors duquel s'exprimeront Jessica Peppel-Schulz et Simon Bärtschi, respectivement directrice générale et directeur éditorial de Tamedia.

Plans sociaux

Pour les postes supprimés dans les imprimeries et les rédactions, des plans sociaux avec des possibilités de retraite anticipée vont être appliqués. Tamedia va aussi proposer «un accompagnement et des conseils personnalisés», ainsi qu'un soutien financier «pour des programmes de développement et de reconversion.»

Finalement, dans le domaine de la commercialisation publicitaire, Tamedia annonce aussi mardi «s'organiser en interne» sous le nom de Tamedia Advertising à partir de début 2025. «L'intégration des équipes nécessaires de Goldbach chez Tamedia et une plus grande proximité avec les marques devraient permettre d’accroître les recettes publicitaires», relève le communiqué.

A l'instar des autres médias suisses, Tamedia a multiplié les restructurations ces dernières années. Le groupe TX Group, dont fait partie Tamedia, avait déjà supprimé près de 80 postes l'année dernière, dont une soixantaine en Suisse romande au sein de ses titres gratuits (20 Minutes) et payants, ainsi qu'à l'agence Sport Center.

sifr, ats