L'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) va vérifier tous les cas de décès survenus entre 2016 et 2020 dans sa clinique de chirurgie cardiaque. Durant cette période, le cardiologue Francesco Maisano en était le directeur. Il a été licencié en 2020. Une procédure judiciaire a été classée contre lui un an plus tard.

L'USZ a nommé un groupe de travail chargé de réexaminer les causes des décès survenus durant la période concernée, indique-t-il mardi à Keystone-ATS. Il confirme une information révélée par la radio alémanique SRF.

En 2018 déjà, des médias avaient évoqué un taux de mortalité plus élevé à la clinique de chirurgie cardiaque de l'USZ que dans d'autres hôpitaux. Un médecin lanceur d'alerte s'est adressé alors à la direction de l'hôpital universitaire pour critiquer le directeur de la clinique, Francesco Maisano, et dénoncer des complications évitables et des rapports falsifiés.

Fin 2020, l'USZ a licencié M. Maisano. En février 2021, le Ministère public zurichois a classé une procédure ouverte contre lui pour des soupçons de faux dans les documents et détérioration de données.

Lors d'un récent procès toutefois, son successeur ad interim a estimé qu'environ 150 patients décédés durant une opération cardiaque auraient pu survivre. Il a formulé de lourds reproches contre M. Maisano qui travaille entretemps en Italie.

