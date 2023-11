La conseillère nationale zurichoise Tiana Moser (Vert'libéraux) a été élue dimanche au Conseil des Etats. Elle a battu le conseiller national Gregor Rutz (UDC) au second tour. La droite zurichoise est évincée des Etats, une première.

La conseillère nationale Tiana Moser (PVL/ZH) a été élue dimanche au Conseil des Etats (archives). ATS

Tiana Moser a obtenu 206'493 voix et Gregor Rutz 159'328. La participation a atteint 39,6 %.Tiana Moser a été élue grâce à une forte mobilisation. Elle a notamment obtenu une grande avance dans les villes de Zurich et Winterthour. Mais elle est également arrivée en tête dans des communes d'agglomération comme Schlieren, Illnau-Effretikon et Mettmenstetten. Dans les régions rurales, elle a eu tendance à rester derrière Gregor Rutz.

Pas d'unanimité pour Gregor Rutz au PLR

Lors du 2e tour, Tiana Moser a été soutenue par le PEV, le PS et les Vert-e-s. Gregor Rutz a reçu le soutien de l'UDC et du PLR. Au sein du PLR, cette décision n'a toutefois pas fait l'unanimité. Les femmes PLR se sont ainsi prononcées pour la liberté de vote. Le Centre avait également décidé de libérer la parole.

L'élection de Mme Moser au Conseil des Etats libère son siège au Conseil national. C'est Patrick Hässig qui le reprend. L'ancien animateur de radio, aujourd'hui infirmier et professeur de tambour à temps partiel, fait déjà de la politique pour les Vert'libéraux au parlement de la ville de Zurich et au parlement cantonal.

L'élection de la candidate du PVL est une défaite cuisante pour le camp bourgeois zurichois. Tiana Moser succède à Ruedi Noser (PLR) qui ne se représentait. Le PLR zurichois perd le siège qu'il occupait depuis 40 ans. Le conseiller aux Etats socialiste Daniel Jositsch avait quant à lui réussi à se faire réélire dès le premier tour.

me, ats