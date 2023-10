Quatre candidats et cinq candidates s'affrontent ce dimanche pour ravir un des deux sièges valaisans au Conseil des Etats. Tous les partis sont sur les rangs pour faire tomber la dernière citadelle centriste du canton. Au National, 213 personnes briguent un des huit sièges du canton.

Une affiche invitant a voter pour le candidat valaisan Philippe Nantermod (PLR), gauche, aux Etats et au National et une autre affiche du parti Le Centre, avec de gauche a droite, Benjamin Roduit, Claire-Lise Bonvin, Francoise Metrailler, Sidney Kamerzin, Ludivine Luy-Lovey et Fabien Schafeitel lors la campagne pour les elections federales photographiee ce lundi 2 octobre 2023 a Monthey. (KEYSTONE/Noemi Cinelli) KEYSTONE

Aux Etats, neuf candidats sont en lice. Les deux sortants, les centristes Marianne Maret – première femme à avoir gagné un siège à la Chambre des cantons en Valais en 2019 – et Beat Rieder se représentent.

Sur la ligne de départ figurent aussi les conseillers nationaux Philippe Nantermod (PLR) et Jean-Luc Addor (UDC) ainsi que la Verte Céline Dessimoz, les socialistes Aferdita Bogiqi et Claudia Alpiger. Il faudra cette année aussi compter avec le parti vert'libéral qui lance pour sa première course aux Etats la germanophone Jeannette Salzmann et le francophone Philippe Jansen.

Jusqu'ici en Valais, la population devait choisir une liste partisane pour l'élection à la Chambre des cantons. Dimanche, pour la première fois, elle s'est vu proposer une seule liste avec tous les noms des candidats et a dû en cocher deux.

Que des hommes

Pour le National, 84 femmes et 129 hommes se bousculent pour décrocher l'un des huit sièges valaisans. La députation actuelle compte trois centristes, deux UDC, un PLR, un PS et un Vert.

Tous les sortants – il n'y a que des hommes – se représentent: les centristes Benjamin Roduit, Sidney Kamerzin et Philipp-Matthias Bregy, les deux UDC Jean-Luc Addor et Michael Graber, le libéral-radical Philippe Nantermod, le socialiste Emmanuel Amoos et le Vert Christophe Clivaz.

Avec l'habituelle prime au sortant, le jeu s'annonce serré pour les autres candidatures. Mais le PLR aspire cette année encore à décrocher un deuxième siège, tandis que le PS souhaiterait récupérer celui perdu en 2015.

zd, ats