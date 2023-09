En vue des élections fédérales du 22 octobre, plusieurs sites présentent une foule d'informations et de statistiques pour guider l'électrice et l'électeur. Rapide recensement, non exhaustif, de sites particulièrement utiles.

Comment bien comprendre les modes de scrutin (proportionnel, majoritaire), ou la répartition des voix? Plusieurs sites sont là pour vous aider. (image d'illustration) Imago

www.easyvote.ch

Didactique et plutôt ludique et facile d'accès, ce site se révélera utile à tout électeur peinant à remplir son bulletin. Tout est présenté en détail, avec les particularités de chaque canton et des vidéos explicatives.

Ce site est notamment parrainé par des collectivités publiques et est élaboré sous la conduite de la Fédéation suisse des parlements des jeunes. Il répond également aux questions des internautes et présente de manière claire les travaux et les prérogatives des Chambres fédérales.

www.ch.ch/fr/elections2023

Le site de la Chancellerie fédérale contient toutes les informations pratiques nécessaires pour les élections. Très fourni, il répond à un maximum de questions permettant de creuser tous les aspects en amont et en aval.

Ce site est une mine de renseignements sur les candidats, canton par canton, sur leur profil, les partis, l'âge moyen, la répartition hommes-femmes et toutes les informations requises.

De quoi parfaitement comprendre les modes de scrutin (proportionnel, majoritaire), ou la répartition des voix, etc. Le site fournit aussi des indications sur les moyens de déceler les manipulations et établit la liste, entre autres 1001 statistiques, de tous les candidats qui ne se représentent pas.

En outre, les sites internet des principaux médias ainsi que des cantons recensent aussi une foule d'informations, avec des rubriques et des dossiers ad hoc, par exemple sur www.ge.ch, www.vd.ch, www.jura.ch, etc.

olpe, ats