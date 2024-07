Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne-Brigue est restreint entre Villeneuve VD et Roche VD. Un événement lié à une cause externe en est la cause, indiquent les CFF vendredi. La perturbation devrait durer jusqu'en soirée.

Les trains ne circulaient que de manière restreinte entre Roche et Villeneuve vendredi en fin de journée (photo d'illustration) ATS

ATS

Les lignes régionales IR90, RE, RE33, R3 et R4 sont concernées. Des retards et des suppressions sont à prévoir. Les voyageurs entre Villeneuve-gare et Aigle-gare et inversement utilisent les bus de remplacement, précise l'ex-régie fédérale.

Les lignes longues distances circulent avec un retard d'une dizaine de minutes et sur une seule voie, ont précisé les CFF, interrogés par l'agence Keystone-ATS.

nt, ats