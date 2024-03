Les députés fribourgeois ont voté mercredi, dans la douleur, un crédit additionnel de près de 38 millions de francs pour l'agrandissement et la restructuration de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) à Fribourg. Le budget initial se montait à 86 millions.

Les députés fribourgeois se sont montrés très sévères à l'égard du crédit additionnel de 38 millions de francs sollicité pour achever l'agrandissement et la rénovation de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) à Fribourg. ATS

Le décret a été accepté par 74 voix contre 18 et 6 abstentions, la nécessité d'achever les travaux l'ayant emporté. Les oppositions sont venues de l'UDC. Les débats ont révélé pour le moins un vif mécontentement, ravivant des dépassements de crédits comme ceux touchant au pont de la Poya ou au contournement routier de Bulle.

«Arrêter serait encore pire», a dit le conseiller d'Etat Didier Castella, directeur suppléant de la formation. «L'idée consiste à mieux comprendre ce qui s'est passé et d'envisager le futur», a complété son collègue Jean-François Steiert, en charge des infrastructures. Les deux ministres ont fait profil bas.

Rapporteur de la commission ad hoc, le député PLR Jean-Daniel Wicht a parlé d'une situation «catastrophique», d'une absence de plan de continuité, d'un trop grand nombre d'intervenants au sein de l'administration, avec une sous-estimation du devis général. Le tout étant révélateur des biais venant des projets s'étalant sur 15 ans.

Faillite de l'Etat

«L'Etat a gravement failli», a lâché le député PLR Claude Brodard, président de la commission des finances et de gestion (CFG), en déplorant les dégâts d'image auprès des citoyens. La CFG a décidé de créer une sous-commission pour analyser le fonctionnement du Service des bâtiments, tout en brandissant un carton jaune.

Selon la planification actuelle, les travaux de construction de la nouvelle BCU, qui ont commencé au début de l'année 2021, devraient pouvoir être achevés au cours du deuxième semestre 2025. L'ouverture au public de ce qui constitue un projet stratégique pour le canton est prévue à la rentrée académique de 2026.

Le besoin financier supplémentaire, de 37,996 millions de francs précisément, a été arrêté après l'audit externe annoncé par le Conseil d'Etat et une analyse de l'Inspection des finances. Le constat de 2022 y est confirmé: la substance historique à conserver apparaît en moins bonne situation qu'escompté.

De plus, le budget initial prévoyait des réserves «largement» insuffisantes pour ce type de projets en milieu bâti historique. Pour mémoire, il était fondé sur des calculs effectués il y a près de 10 ans.

Groupes de coûts

Le report du projet de centre de stockage interinstitutionnel (SIC), notamment le renoncement au site de Domdidier ainsi que des besoins urgents liés à l’état de vétusté du bâtiment actuel, ont impliqué des déménagements imprévus et importants pour le matériel et les livres de la BCU ainsi que des coûts de stockages élevés.

L’estimation actualisée est constituée de plusieurs «familles». Il y a des modifications de travaux liés à une complexité d’intervention accrue pour 28,5%, un montant intégrant des risques de chantier (21%) et un montant permettant de régulariser une dépense liée à la sécurité, engagée en urgence en 2019 pour des déménagements (16%).

On y trouve encore des exigences et contraintes de chantier et du voisinage pour 13,5%, une sous-estimation du devis général initial pour 10%, des travaux d’entretien et des adaptations du projet pour 7,5% et, enfin, l’application de mesures environnementales plus durables pour 3,5%.

Le budget initial de 86 millions de francs comprenait 7 millions pour les opérations de déménagement et le stockage intermédiaire. Le montant du crédit additionnel ne dépasse pas la limite prévue par la Constitution pour un référendum financier obligatoire. Il excède en revanche la limite pour un référendum financier facultatif.

lp, ats