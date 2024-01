Comme annoncé en mars, l'agrandissement et la restructuration de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) à Fribourg coûteront bien plus cher que prévu. Le crédit additionnel se monte à pratiquement 38 millions de francs, pour un budget initial de 86 millions.

Après l'audit externe annoncé par le Conseil d'Etat fribourgeois et une analyse de l'Inspection des finances le besoin financier supplémentaire pour la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) a été fixé à 37,996 millions de francs (photo d'illustration). sda

Le besoin financier supplémentaire, d'un montant de 37,996 millions de francs précisément, a été fixé après l'audit externe annoncé par le Conseil d'Etat et une analyse de l'Inspection des finances. Dans un communiqué diffusé mercredi, l'exécutif cantonal dit avoir transmis au Grand Conseil le décret et le message correspondants.

Le constat de 2022 y est confirmé: la substance historique à conserver apparaît en moins bonne situation qu'escompté. De plus, le budget initial prévoyait des réserves «largement» insuffisantes pour ce type de projets en milieu bâti historique. Pour mémoire, il était fondé sur des calculs effectués il y a près de dix ans.

Centre de stockage

Le report du projet de centre de stockage interinstitutionnel (SIC), notamment le renoncement au site de Domdidier ainsi que des besoins urgents liés à l’état de vétusté du bâtiment actuel, ont impliqué des déménagements imprévus et importants pour le matériel et les livres de la BCU ainsi que des coûts de stockages élevés.

L’estimation actualisée est constituée de plusieurs «familles». Il y a des modifications de travaux liés à une complexité d’intervention accrue pour 28,5%, un montant intégrant des risques de chantier (21%) et un montant permettant de régulariser une dépense liée à la sécurité, engagée en urgence en 2019 pour des déménagements (16%).

Réouverture en 2026

Selon le communiqué du Conseil d'Etat, on y trouve encore des exigences et contraintes de chantier et du voisinage pour 13,5%, une sous-estimation du devis général initial pour 10%, des travaux d’entretien et des adaptations du projet pour 7,5% et, enfin, l’application de mesures environnementales plus durables pour 3,5%.

Le budget initial de 86 millions comprenait 7 millions de francs pour les opérations de déménagement et le stockage intermédiaire. Le montant du crédit additionnel ne dépasse pas la limite prévue par la Constitution pour un référendum financier obligatoire. Il excède en revanche la limite pour un référendum financier facultatif.

Sur la base de la planification actuelle, les travaux de construction de la nouvelle BCU, qui ont commencé au début de l'année 2021, devraient pouvoir être achevés au cours du deuxième semestre 2025, avance le Conseil d'Etat. L'ouverture au public est prévue à la rentrée académique de 2026.

lp, ats