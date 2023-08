Voici les cantons les plus compétitifs - Vaud 1er romand, le Valais et Jura ferment la marche

Zoug reste le canton le plus compétitif de Suisse, devant Bâle-Ville et Zurich, selon l'indicateur de compétitivité publié mercredi par UBS. Premier représentant de la partie francophone du pays, Vaud ne pointe qu'à la septième place, juste devant Genève.

Le canton de Zoug est à nouveau sacré le plus compétitif de Suisse (archives). ATS

La plupart des changements intervenus depuis la dernière édition de l'indicateur de compétitivité des cantons (ICC) en 2021 sont dus à l'évolution des coûts et du marché de l'emploi, alors que la concurrence fiscale intercantonale a perdu de son importance suite à l'acceptation de l'imposition minimale des bénéfices des entreprises prévue par l'OCDE.

«Les cantons dont l'impôt sur les bénéfices était autrefois bas deviennent ainsi moins attractifs pour les entreprises concernées en tant que lieu d'implantation par rapport aux cantons dont l'impôt sur les sociétés est plus élevé», explique Katharina Hofer, économiste auprès d'UBS auteure principale de l'étude.

La disponibilité des logements s'est hissée au rang des principales préoccupations. «Pour que l'emploi puisse se développer, il faut que des logements libres et abordables soient disponibles, faute de quoi le lieu d'implantation est désavantagé», un élément d'autant plus important au vu de la pénurie actuelle de main-d'oeuvre qualifiée.

Les cantons latins font pâle figure

Au palmarès de l'ICC 2023, les cantons latins font pâle figure, seuls deux (Vaud et Genève) figurant dans le top 10, loin devant Fribourg (15e), le Tessin (21e) et Neuchâtel (22e), alors que le Valais et le Jura ferment la marche.

L'indicateur élaboré par les économistes d'UBS mesure le potentiel d'augmentation durable de la croissance économique d'un canton sur le long terme. Il se base sur l'analyse comparative de huit critères thématiques totalisant 57 variables, qui sont ensuite pondérées et agrégées.

buc