Seule certitude, le PLR ne siégera plus au Gouvernement l'année prochaine. Les candidats du Centre et des Vert-e-s partent largement favoris face au représentant du mouvement HelvEthica né durant la pandémie et opposé aux mesures sanitaires. En cas de ballotage, un second tour est fixé au 15 décembre, précise lundi la Chancellerie.

L'objectif affiché du Centre est de récupérer son 2e siège perdu en 2020 lors d'une élection complémentaire: la socialiste Rosalie Beuret Siess s'était emparée du siège laissé vacant par Charles Juillard qui avait démissionné après son accession au Conseil des Etats.

Stéphane Theurillat, 44 ans, député au Parlement et conseiller de ville à Porrentruy, se pose en rassembleur, capable de mobiliser à droite comme à gauche. Le Centre espère recevoir le soutien des électeurs du PLR et de l'UDC.

Gauche unie

La gauche présentera un front uni. Le Parti socialiste, qui occupe déjà deux sièges sur cinq au Gouvernement, ne sera pas en lice. Il a préféré apporter son soutien à la candidate des Vert-e-s, la députée et présidente du Parlement jurassien Pauline Godat, 35 ans.

La stratégie commune des Vert-e-s, du Parti socialiste et de CS-POP consiste à soutenir une candidature unique issue de la gauche. Il s'agit de faire pencher l'exécutif vers une majorité de gauche, mais aussi féminine. Les Vert-e-s n'ont encore jamais eu de ministre.

Figure du mouvement HelvEthica dans le canton du Jura, Pascal Prince explique vouloir dépasser le débat gauche-droite et ainsi offrir une alternative aux Jurassiens. Il avait été candidat en 2023 au Conseil national et au Conseil des Etats avec la liste HelvEthica.

Perte du siège PLR

Le PLR a renoncé à défendre son unique siège au Gouvernement. Il estime qu'il doit d'abord se reconstruire après le revers subi lors des élections fédérales avant de se lancer dans la bataille pour les élections cantonale en automne 2025. En perte de vitesse dans le canton, le PLR ne voulait pas non plus lancer un candidat alibi.

L'UDC a également annoncé qu'elle ne participerait pas à ce scrutin. Elle veut concentrer ses forces en vue des élections cantonales de 2025 pour devenir la troisième force politique du canton. La gauche alternative CS-POP, les Vert'libéraux et le PCSI veulent eux aussi attendre le renouvellement complet des autorités.

Le ministre de l'économie et de la santé Jacques Gerber a annoncé au début du mois de septembre sa démission après avoir été nommé délégué pour l'Ukraine de la Confédération. Le Gouvernement compte deux socialistes, un PCSI, un élu du Centre et jusqu'à la fin de l'année un PLR.

