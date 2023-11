Trois communes du Haut-Valais se sont dit «oui»

Viège, Baltschieder et Eggerberg (VS) ont accepté dimanche de s'unir, ont annoncé les trois communes dans un communiqué commun. Si le mariage est ratifié par le Grand Conseil, la commune fusionnée de Viège verra le jour le 1er janvier 2027.

Viège (photo), Baltschieder et Eggerberg ont accepté dimanche de fusionner, devenant ainsi dès 2027 la septième plus grande commune du Valais. (Archives). ATS

La fusion a conquis 77,8% des citoyens à Viège et 91,5% à Eggerberg. A Baltschieder, où l'opposition était plus marquée, le mariage a été accepté par 54,2% des votants. La participation a dépassé les 80% pour Eggerberg et Baltschieder. Le scrutin a nettement moins mobilisé à Viège (40,6%).

Avec plus de 10'000 habitants, la commune fusionnée de Viège sera la septième plus grande du canton, précise le communiqué. Elle constituera «le centre économique du Haut-Valais et le plus grand site industriel du canton avec ses quelque 12'000 places de travail».

5,1 millions de francs

La nouvelle commune verra le jour en janvier 2027 seulement. Le temps pour le Grand Conseil de modifier une loi et entériner la votation qui verra Eggeberg, actuellement dans le district de Brigue, rejoindre le district de Viège d'où proviennent ses deux nouvelles conjointes.

Une fois la fusion validée, le canton octroiera une aide financière à la fusion de 5,1 millions de francs.

vs, ats