En Suisse plus de trois quarts des personnes de plus de 65 ans sont actives sur internet. Une proportion en hausse constante. Tout comme celle des internautes, qui sont désormais 93,9% des plus de 14 ans.

Les retraités suisses sont 77,6% à utiliser internet en 2023 (image d'illustration). ATS

La part des retraités utilisant régulièrement internet ne cesse de croître au fil des années. Ils étaient 72,5% en 2021, contre 77,6% en 2023, comme l’a révélé ce mardi l’étude MA Net de l’organisation REMP.

La hausse se remarque aussi chez les plus de 14 ans. S'ils sont 93,9% d'internautes aujourd'hui, ils n'étaient encore que 86,77% en 2013. L'étude note également davantage d'utilisateurs hommes que de femmes, même si l'écart tend à se réduire.

Le téléphone portable est le moyen privilégié pour surfer sur la toile. Les retraités sont 80% à l’utiliser, et les plus de 14 ans 93,6%. L'ordinateur portable n'est utilisé que par 75,4% de ces derniers.

L’étude MA Net permet d’évaluer l’utilisation d’internet en Suisse. Les données sont croisées avec les informations sur l’âge, le genre le lieu et l’appareil de la personne étudiée.

jefr, ats