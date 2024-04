Twint annonce la fin du chaos des cartes de fidélité

Fini le chaos dans les portefeuilles grâce à Twint. L'application de paiement suisse étend ses services en intégrant désormais les cartes de fidélité de divers détaillants, dont les géants Migros et Coop.

Cette mise à jour de Twint est une aubaine pour ceux qui cherchent à alléger leur quotidien et à profiter pleinement des avantages de leurs cartes de fidélité sans le désordre habituel. (image d'illustration) KEYSTONE

Sven Ziegler Barman Nicolas

Dans un communiqué de presse, Twint, qui s'est déjà imposée comme une solution pratique pour les paiements mobiles, annonce renforcer son offre en permettant à ses utilisateurs d'enregistrer les cartes clients de 34 détaillants directement dans l'application.

Cette nouveauté vise à simplifier les transactions quotidiennes, permettant aux utilisateurs de tout avoir en un seul clic sur leur smartphone.

Les cartes de fidélité s'afficheront automatiquement sur l'écran lors du paiement, et les points de fidélité seront crédités en temps réel.

Plus besoin de dire «je l'ai oubliée»

Le communiqué de presse de Twint annonce que cette intégration permettra d'éliminer les recherches fastidieuses de cartes au fond du portefeuille et de réduire les oublis à la caisse.

Plus besoin de dire «je l'ai oubliée» ou «non, je n'ai pas la Cumulus» lorsque vous êtes devant le caissier, explique Twint, promettant une expérience plus fluide et sans accroc pour tous les utilisateurs.

Cette mise à jour de Twint est une aubaine pour ceux qui cherchent à alléger leur quotidien et à profiter pleinement des avantages de leurs cartes de fidélité sans le désordre habituel.