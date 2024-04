Créer un gigantesque tapis avec des morceaux d'étoffe représentant chacun un habitant du Valais: tel est l'ambition du projet artistique «Bignik», conçu par les artistes Franck et Patrik Riklin. Censé illustrer la «solidarité et l'unité régionale», le projet est né en Suisse orientale et sera lancé à Brigue le 30 avril.

Les artistes Frank et Patrik Riklin avec un tapis de tissus en Suisse orientale en 2015. ATS

Le tapis de tissus sera «aussi vaste que 120 terrains de football», promettent les partenaires du projet dans un communiqué récent. Pour atteindre cet objectif, la population sera appelée dès mardi à collecter des tissus blancs ou dans les tons rouges, à les coudre et à participer à divers autres événements.

Le projet s'étalera sur trois ans et les partenaires prévoient de déployer la toile une première fois à Brigue, en automne prochain. «Avec l'espoir de voir un grand nombre de personnes rejoindre cette vision collective» qui doit «tisser des liens entre les gens» et permettre «l'intégration des nouveaux habitants».

«Bignik» a été lancé en 2012 en Appenzell et à Saint-Gall où il s'est poursuivi jusqu'en 2023. L'édition valaisanne marque sa première incursion hors de la Suisse orientale.

Unis ou à motifs

Le projet est soutenu notamment par valais4you et l'association Valais pur «qui accompagneront le projet durant les trois prochaines années». La collecte de tissus, unis ou à motifs, démarrera mardi, via du porte-à-porte ou des centres de collectes.

Les artistes et frères jumeaux Frank et Patrik Riklin sont déjà connus en Valais: en 2022, ils signaient l'installation «Null Stern» à Saillon. Une suite hôtelière «anti-idyllique» sans toit ni mur, coincée entre une station essence et la route cantonale.

vs, ats