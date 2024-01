Un loup a été braconné pour la première fois dans le canton de Vaud. La dépouille de l'animal tué par balle a été découverte le 3 janvier sur le territoire communal d'Avenches. L'Etat de Vaud rappelle qu'il condamne tout acte de braconnage et saisit la justice.

La dépouille du loup a été trouvée dans une forêt près du village d'Oleyres, sur le territoire d'Avenches (photo prétexte). ATS

Le loup mâle de 32 kilos a été trouvé dans une forêt près du village d'Oleyres, sur le territoire d'Avenches, dans la Broye vaudoise. «C'est le premier cas connu de braconnage du loup dans le canton», a dit à Keystone-ATS Denis Rychner, porte-parole de la Direction générale de l'environnement (DGE). «Cela était déjà arrivé avec le lynx mais pas avec le loup», ajoute-t-il.

L'animal a été pris en charge par la Police faune-nature de la DGE et transféré au Centre national de compétence pour les maladies de la faune sauvage de l'Université de Berne (FIWI). Selon l'autopsie, le loup a été tué par une arme à feu environ une semaine avant la découverte de sa dépouille, précise le Canton.

Pas de suspects à ce stade

«Il n'y a pour l'instant aucune suspicion», relève M. Rychner. «On espère évidemment que l'on arrivera à trouver l'auteur ou l'autrice de ce braconnage». Une dénonciation pénale sera déposée au Ministère public qui diligentera une enquête pour déterminer les circonstances de ce cas de braconnage, est-il souligné.

L'identification de l'animal via son ADN est en cours, au Laboratoire de biologie de la conservation (LBC) au Département d'écologie et évolution de l'Université de Lausanne (UNIL). Les résultats seront connus à la fin du mois de janvier, selon le Canton.

«Il s'agira de déterminer si c'est un loup déjà répertorié, d'où il vient, à quelle meute il appartient et s'il a été tiré sur place même», complète le porte-parole de la DGE.

Jusqu'à un an de prison

L'Etat de Vaud «condamne fermement ces actes et rappelle que tous les soupçons de braconnage portés à sa connaissance sont traités et, s’ils s’avèrent fondés, transmis aux autorités compétentes». La loi fédérale sur la chasse sanctionne le braconnage par des amendes pécuniaires et jusqu'à maximum une année de prison pour les cas les plus graves.

Le Canton informe par ailleurs qu'un autre loup mâle a été trouvé mort peu avant les Fêtes de fin d'année, le 10 décembre dernier à Longirod, dans le Jura vaudois. L'autopsie menée par le FIWI a établi que l'animal avait péri à la suite d'une collision avec une voiture. Les analyses ADN sont en cours pour identifier l'animal.

Pour mémoire, le canton compte trois meutes dans le Jura vaudois. Au total, six loups ont été tués par des tirs de régulation à ce jour. Dans le cadre des tirs préventifs autorisés par Berne depuis le 1er décembre, le Conseil d'Etat cible un seul animal, à savoir le chef de la meute du Mont-Tendre.

sj, ats