Un Noël blanc à oublier - Il fera jusqu'à 12°C le 25 décembre!

Souvent associée à la magie des paysages enneigés, Noël perdra cette année une part de son charme féerique en plaine. Des températures plus élevées que la moyenne et de la pluie ont fondu les espoirs d'un Noël blanc à basse altitude. Il fera même jusqu'à 12°C le 25 décembre !

Il faudra monter vers 1500 m pour profiter d'un Noël blanc cette année. (image d'illustration) KEYSTONE

Selon les différentes prévisions, la météo pour ces prochains jours et pour Noël offrira un mélange de précipitations, soleil et de douceur. Il faudra monter vers 1500 m pour profiter d'un Noël blanc cette année.

Demain, la journée sera majoritairement couverte avec des précipitations. La limite pluie-neige passera de 900 m à 1400 m au cours de journée. En montagne, 15 à 30 cm de neige fraîche sont prévues au-dessus de 1500 m.

Vendredi, le ciel restera couvert avec des précipitations intermittentes en plaine et abondantes en montagne. La limite pluie-neige se situera autour de 1500 m, descendant entre 1000 et 1200 m en soirée et durant la nuit. On attend 30 à 50 cm de neige fraîche au-dessus de 1500 m, pouvant atteindre jusqu'à 70 cm au-dessus de 2000 m.

La météo pour Noël

Voici un résumé soigné de ce que vous pouvez attendre.

Dimanche 24 décembre

Le ciel sera majoritairement couvert, avec la possibilité de faibles précipitations se manifestant au cours de la journée. Ces précipitations seront plus probables dans les régions alpines et du Jura. La limite pluie-neige s'élèvera au-dessus de 2000 mètres, ce qui indique une journée relativement douce pour la saison.

Les températures atteindront un maximum de 10 °C.

Lundi 25 décembre

Cette journée sera partiellement ensoleillée et remarquablement douce pour la période, avec des conditions particulièrement agréables en Valais. Cependant, attendez-vous à du brouillard en début de matinée dans les zones de plaine. Des pluies légères pourraient encore affecter le nord du Jura et la région de l'Ajoie.

Le thermomètre pourra grimper jusqu'à 12 °C.

Pour la suite, les prévisions suggèrent un temps globalement ensoleillé et doux, avec des matinées potentiellement brumeuses en plaine. Les températures maximales devraient se situer autour de 9 °C, conservant cette tendance à la douceur.

De la neige chaque 15 ans à partir de 2050 !

Sur le Plateau, les Noëls blancs étaient déjà rares par le passé, comme le montre un coup d'œil sur les statistiques. Ainsi, sur la période de mesure débutant en 1931, il n'y a pas eu de neige à Noël sur le Plateau six années sur dix, selon les chiffres de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).

Selon une analyse de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), il y a ainsi eu jusqu'à 60% de jours de neige en moins au cours des 30 dernières années, selon le lieu et la situation, par rapport aux 30 années entre 1963 et 1992.

Si la Terre continue à se réchauffer comme elle l'a fait jusqu'à présent, il ne neigera plus que tous les 15 ans environ à Zurich à partir de 2050. Les Noëls verts seront également plus fréquents dans les Alpes.