Marc Schmid prendra ses fonctions le 1er octobre prochain à la tête des trois écoles de Changins (haute école spécialisée, école supérieure de technicien vitivinicole et école du vin). Le Conseil de fondation, présidé par la conseillère nationale genevoise Simone de Montmollin, l'a choisi parmi 63 candidats.

Agé de 55 ans, Marc Schmid «possède une longue et riche carrière dans le domaine agroalimentaire ainsi qu'une solide expérience dans le système de formation HES», annonce mardi l'école de Changins dans un communiqué.

Le nouveau directeur travaille depuis 2018 à la Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW), où il est chef adjoint du «Center for International industrials solutions». Formé à l'EPFZ à Zurich et à l'IMD de Lausanne, il a auparavant travaillé dans le secteur des boissons et de la R&D au sein de grands groupes comme Firmenich, Nestlé ou Mövenpick.

A Changins, Marc Schmid aura notamment pour mission «de finaliser le processus de repositionnement des formations» et de poursuivre la stratégie de développement de l'école avec ses partenaires de la formation, de la recherche et des branches (canton de Vaud, HES-SO, Agroscope, organisations professionnelles).

