Un nouvel abonnement des CFF fait débat

Environ 70'000 personnes en Suisse voyagent déjà avec l’abonnement demi-tarif Plus des CFF. Mais il ne peut pas être rechargé lorsqu'il reste du crédit sur la carte. Une personne concernée raconte.

Depuis le changement d'horaire de décembre dernier, les CFF proposent le nouveau demi-tarif Plus. Cet abonnement s'adresse aux voyageurs qui se déplacent souvent avec le demi-tarif et qui souhaitent utiliser les transports publics de la manière la plus flexible possible.

Concrètement, chaque demi-tarif Plus est chargé d'un certain montant. En plus, si l'on utilise le crédit en l'espace d'un an, on reçoit un bonus. Avec un montant de 1500 francs, on peut par exemple acheter des billets pour 2000 francs.

Mais cela peut poser problème, comme l'écrit le «Tagesanzeiger». Lukas Fierz, ancien conseiller national des Verts, s'est heurté aux limites de ce système. En effet, il lui restait 29,40 francs sur son demi-tarif Plus, mais son billet coûtait 31,20 francs. Il s'est donc rendu au centre de voyages pour recharger son crédit.

Pratiquement impossible

Mais cela n'a pas été possible. Le fonctionnaire derrière le guichet lui aurait dit que cela ne serait possible que lorsque tout l'ancien crédit serait épuisé. En d'autres termes, Fierz aurait dû trouver exactement un billet à 29,40 francs, ce qui est pratiquement impossible.

Le collaborateur des CFF, perplexe, s'est aussitôt renseigné auprès de la centrale à Berne. On lui a répondu que l'on connaissait le problème, mais que l'on ne pouvait pas le résoudre pour l'instant. Fierz devait donc réessayer dans quelques mois. L'Alliance Swisspass, responsable du demi-tarif Plus, a déclaré au «Tagesanzeiger» qu'elle connaissait cet ennui. «Nous travaillons d'arrache-pied pour trouver une solution». Il s'agit de «difficultés initiales», on attend «que la situation cible prévue soit mise en place le plus rapidement possible». Mais on ne sait pas encore quand cela sera le cas.

Les CFF ont trouvé une solution pour Lukas Fierz. Son ancien abonnement demi-tarif Plus a été annulé et le solde lui a été remboursé. Dans l'intervalle, l'ancien conseiller national a pu s'acheter un nouvel abonnement. Cependant, cette histoire pour le moins surprenante interroge.