Le nouvel Institut des énergies de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) sera inauguré jeudi à Yverdon-les-Bains. Issu d'une fusion de deux autres entités, il a pour objectif de répondre à la forte demande de professionnels, notamment dans le domaine de la transition énergétique.

La HEIG-VD va inaugurer jeudi le nouvel Institut des énergies qui formera les ingénieurs du futur, en matière de transition énergétique notamment (archives), ATS

Entre les phénomènes climatiques inhabituels, les conflits géopolitiques, le développement des véhicules électriques et les échéances approchantes de neutralité carbone, les filières énergétiques suisses connaissent une pression de plus en plus importante. Ce contexte instable se traduit notamment par un besoin croissant d’ingénieurs qu’il est essentiel de pouvoir former, souligne la HEIG-VD dans son communiqué.

Les inscriptions dans les écoles d’ingénierie montrent cependant un apparent désintérêt des jeunes pour tout ce qui relève de l’énergie. La Suisse manquerait ainsi de milliers de professionnels, alors que la demande est forte pour des spécialistes tant en technologies thermiques qu’en électricité.

Changer la donne

La création de l'Institut des énergies, né de la fusion de l’Institut de génie thermique et de l’Institut d’énergie et systèmes électriques, veut changer la donne. Il s'agit de valoriser les métiers de l’ingénierie auprès des professionnels et du grand public, en ouvrant une vitrine et un point d’entrée unique sur les problématiques de l’énergie.

«La Suisse, dont environ 15% de l’énergie provient du gaz naturel, a besoin d’une approche intégrée», relève Mauro Carpita, directeur du nouvel institut, cité dans le communiqué. La nouvelle entité couvrira ainsi trois champs de recherche: les systèmes thermiques, électriques ainsi que l'intégration énergétique et durabilité.

La formation offrira des réponses pragmatiques, en permettant de maintenir des compétences spécialisées et de pointe, tout en facilitant la synergie entre chercheurs. Le nouvel institut a également pour objectif de poursuivre et renforcer les collaborations avec les entreprises régionales, sous la forme de mandats et de projets de recherche.

nt, ats