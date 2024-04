Le professeur Panteleimon Giannakopoulos, médecin-chef du service des mesures institutionnelles aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), va assurer la direction de l'Office cantonal de la santé ad intérim. Le psychiatre endossera ses nouvelles fonctions le 1er mai.

ATS

L'information, révélée mardi par Le Temps, a été confirmée par le service de communication du Département de la sécurité et des mobilités (DSM), sous la responsabilité du conseiller d'Etat Pierre Maudet. Le professeur Giannokopoulos assurera l'intérim jusqu'à la nomination du successeur à Adrien Bron à la tête de la santé. Un processus qui peut prendre du temps.

Le Temps rappelle que Panteleimoin Giannakopoulos est un fidèle de Pierre Maudet. Les deux hommes ont tissé des liens après le drame d'Adeline, cette jeune mère socio-thérapeute qui avait été assassinée par un détenu lors d'une sortie accompagnée et dont le tragique destin avait remué toute la Suisse.

Plus récemment, en 2021, le psychiatre avait préfacé le livre «Quarantaine. Chronique d'une crise annoncée» du conseiller d'Etat. L'ouvrage avait été publié alors que le magistrat traversait une tempête politique et judiciaire soulevée par un voyage controversé qu'il avait fait quelques années auparavant à Abou Dhabi et qui lui a finalement valu une condamnation pour acceptation d'un avantage.

mf, ats