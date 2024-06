Sur Vaud, le salaire médian atteint 6690 francs!

Le salaire brut médian atteint 6690 francs dans le canton de Vaud en 2022. Les différences salariales sont très marquées entre les branches économiques. Sur dix ans, la croissance réelle de ce salaire médian s'élève à 280 francs.

Le secteur informatique enregistre le plus haut salaire médian (Image prétexte). ATS

ATS

Les activités informatiques, fortement sollicitées par la transition numérique et la cybersécurité, affichent un salaire médian de 9720 francs, soit 45% de plus que le salaire médian vaudois, indique mardi Statistique Vaud. C'est aussi plus du double que celui mesuré dans l'hébergement et la restauration, qui atteint 4410 francs.

Dans ce classement, outre l'informatique, l'industrie pharmaceutique, les services financiers, les activités scientifiques et techniques de même que l'enseignement figurent dans le haut du panier. A l'autre bout de l'échelle se trouvent l'hébergement et la restauration, le commerce de détail et la métallurgie.

Aussi les bonus

Quatre branches concentrent près d'un tiers du montant total des primes spéciales versées, c'est-à-dire des bonus inscrits dans le contrat de travail et dont le montant peut varier d'une année à l'autre. Il s'agit du commerce de gros (14%), des activités financières (9%), des activités économiques (5%) et de l'industrie alimentaire (4%). Les primes spéciales représentent environ 4,2% de la masse salariale versé en 2022, indique Statistique Vaud.

En 2022, l'écart de salaire hommes-femmes atteint 370 francs, contre 780 francs en 2012. En dix ans, le salaire médian des femmes (+9%) a davantage progressé que celui des hommes (+2%).

Inflation

Le salaire médian vaudois a augmenté de 480 francs entre 2012 et 2022. Sur dix ans, cela correspond à une croissance réelle de 280 francs, si on tient compte de l'évolution générale des prix (+ 3,3%).

Par ailleurs, la flambée des prix entre octobre 2020 et octobre 2022 (+ 4,3%), a provoqué une baisse du salaire réel médian en 2022 (-1,2% par rapport à 2020). Si dans le secteur public vaudois, le salaire réel a reculé (-4,3%), dans le secteur privé, en revanche, la croissance réelle du salaire médian est restée stable, détaille Statistique Vaud.

ll, ats