A Genève, la direction d'une école primaire a annoncé aux parents que le concept de la fête des mères allait changer «au vu de la mouvance actuelle traitant de l'inclusion des genres et de l'égalité homme-femme». Réaction immédiate de l'UDC et du MCG, qui fustigent cette initiative.

La direction d'une école primaire à Genève veut changer le concept de la fête des mères au nom de l'inclusion des genres.

Le courrier adressé jeudi aux parents des élèves, et largement diffusé sur les réseaux sociaux, précise que la décision a été prise «de ne plus fêter exclusivement les mamans durant le mois de mai, mais, de manière plus globale, les gens qu'on aime». Dans un communiqué, l'UDC dénonce «la nouvelle mission woke du Département de l'instruction publique (DIP)».

Le MCG relève pour sa part qu'"il n'est pas acceptable de supprimer ces traditions sympathiques à une époque où notre société a perdu beaucoup de ses repères». Le parti, qui s'inquiète de cette tendance, a déposé une question écrite au Grand Conseil.

Cette polémique a rapidement pris de l'ampleur vendredi. La cheffe du DIP, la PLR Anne Hiltpold a pris position dans les colonnes du Temps. «J’estime qu’il s’agit d’une erreur. J’ai demandé à la direction de l’école de revenir sur sa décision afin de maintenir la confection de bricolage pour la Fête des mères et la Fête des pères, comme le veut la tradition à l’école primaire», explique-t-elle.

Répondant à une question du Temps, elle précise que «la Direction générale de l’enseignement obligatoire n’était pas au courant de cette démarche locale, que nous ne soutenons ni sur le fond ni sur la forme. En effet le département estime qu’elle ne contribue aucunement à servir des objectifs pédagogiques ou éducatifs. Les contacts sont pris avec la direction pour que la situation soit réglée dans les plus brefs délais».

