Une petite centaine de personnes ont manifesté samedi à la place de la Riponne à Lausanne pour la sauvegarde du loup et de la biodiversité. Le rassemblement était organisé par l'association suisse «Defend The Wolf» avec neuf autres organisations de défense du grand prédateur.

Les manifestants pro-loups ont défilé samedi dans les rues de Lausanne avec des pancartes et une gerbe de fleurs en hommage aux loups "tués par les autorités" de différents cantons. ATS

Leurs responsables sont venus faire passer un message clair: plus de tirs de régulation et non à la nouvelle ordonnance sur la chasse que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) tente «de faire passer en force». Celle-ci prévoit d'éliminer 60% des loups en Suisse, en fixant un seuil de douze meutes et en autorisant le tir de meutes entières.

Le Conseil fédéral a en effet mis en consultation urgente jusqu'à mercredi dernier une ordonnance fédérale de mise en oeuvre de la révision de la loi sur la chasse. Adoptée par les Chambres fédérales en décembre 2022, cette dernière permet de réguler de manière proactive la population de loups sur le territoire helvétique.

Gerbe de fleurs déposée

La manifestation qui a rassemblé dès 15h00 une petite centaine de personnes, selon Keystone-ATS, s'est mise en marche vers 16h00 pour défiler dans les rues de la capitale vaudoise depuis la place de la Riponne. Un «village associatif» avait par ailleurs été mis sur pied sur cette même place.

«I love loups», «Le loup dynamise la biodiversité», «Non aux tirs de loups», pouvait-on lire sur les pancartes. Des photos et des peluches du grand prédateur étaient également brandies par les manifestants.

Une gerbe de fleurs en hommage aux loups «tués par les autorités» de différents cantons a été déposée sur la place du Château Saint-Maire, siège du gouvernement vaudois.

Pétition en cours

L'association «Defend The Wolf» a été créée en janvier 2018. Son objectif est la défense du loup en Suisse et en France en aidant au retour naturel du loup et sa protection sur ces territoires. Elle milite fermement pour une interdiction des tirs de régulation.

Elle a d'ailleurs lancé une pétition, intitulée «Arrêtez le massacre des loups», adressée au conseiller fédéral en charge de l'environnement Albert Rösti. Les récoltes de signature sont en cours.

sj, ats