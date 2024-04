Elisa Shua Dusapin, Catherine Safonoff et Alain Freudiger sont quelques-uns des auteurs romands invités aux Journées littéraires de Soleure, qui se tiendront le week-end du 10 au 12 mai. Au total, une septantaine d'auteurs de Suisse et d'ailleurs feront le déplacement au bord de l'Aar.

Elisa Shua Dusapin est invitée dans de nombreux festivals avant la sortie au cinéma cette année de l'adaptation de son premier roman «Hiver à Sokcho». Après les Etats-Unis, dans la foulée du prix américain en 2021, ses romans traduits dans une quarantaine de langues l’ont emmenée notamment en Espagne, en Suède ou en Corée du Sud où elle a travaillé sur l’adaptation cinématographique de son texte.

Au total, une douzaine d'écrivains romands sont invités à Soleure: Ezra Sibyl Benisty, Matthieu Corpataux, Alain Freudiger, Jérémie Gindre, Maxence Marchand, Lucia Masu, Léonie Pantillon, Catherine Safonoff, Joan Suris et Pierre-Alain Tâche, indiquent mardi les deux co-directeurs de la manifestation, Nathalie Widmer et Rico Engesser.

Ciseaux et spoken word

On peut encore signaler la venue de l'artiste zurichoise Anna Sommer, illustratrice et dessinatrice de bande dessinée, qui manie les ciseaux comme un pinceau donnant vie à des compositions de papiers découpés avec une touche d'ironie. Comme celle de La Gale, une rappeuse et comédienne suisse, de Lausanne, d'origine libano-suisse: elle donnera un concert de spoken word vendredi.

Presque quarante écrivains alémaniques se partagent encore l'affiche, dont Pedro Lenz, un auteur qui écrit en dialecte bernois. Trois auteurs tessinois et deux romanches ainsi qu'une dizaine d'écrivains internationaux ont encore retenu l'attention des responsables des Journées littéraires de Soleure.

L'état du monde

Certains livres présentés à Soleure se font l'écho de l'état du monde. Les auteurs suisses Maxence Marchand, Lucia Masu et X Schneeberger esquissent trois utopies et dystopies très distinctes interrogeant le climat, la santé, la migration et notre vivre-ensemble

Des lectures sont prévues avec Selma Kay Matter, qui a publié en 2023 la pièce de théâtre «Grelle Tage», qui traite de la crise climatique.

L'Israélienne Ayelet Gundar-Goshen vient présenter «Wo der Wolf lauert»; son thème est l'antisémitisme et la recherche de la paix. La Soudanaise Fatin Abbas propose à Soleure son premier roman «Zeit der Geister». Le slaviste, traducteur et référent pour l'Europe de l'Est du maire de Berlin Olaf Kühl dévoilera «Z: Kurze Geschichte Russlands, von seinem Ende gesehen».

Auteur du thème de l'intelligence artificielle, le journaliste et bloggueur schaffhousois Reda El Arbi vient à Soleure avec son premier roman «[empfindungsfaehig]» et l'Autrichien Elias Hirschl avec «Content», un texte rédigé avec ChatGPT. Pour leur part Selma Kay-Matter, Gianna Molinari, Levin Westermann et le sociologue danois Nikolaj Schultz traiteront de la crise climatique.

Laura Leupi, Nadine Olonetzky et le futurologue Joël Luc Cachelin mettront un point final aux Journées littéraires cette année en essayant de penser l'avenir autrement par le biais du langage et de la fiction.

Anne Weber et Klaus Merz primés

Les Journées littéraires de Soleure seront festives, notamment avec la remise de trois prix. L'Office fédéral de la culture (OFC) décernera le Prix suisse du livre pour l'enfance et la jeunesse.

Il remettra également le Grand Prix de littérature suisse à l'Argovien Klaus Merz ainsi que les Prix suisses de littérature. Le prix littéraire de Soleure sera quant à lui remis à Anne Weber, qui écrit en allemand et en français.

Au total, 140 manifestations sont au programme des 46e Journées littéraires de Soleure. La nouveauté de cette année est que la plupart des manifestations dureront une heure, contre 45 minutes jusqu'à présent. Elles seront suivies d'une pause d'une demi-heure, les responsables souhaitant ainsi donner plus de temps aux visiteurs.

L'année dernière, près de 15'000 passionnés de littérature avaient fait le déplacement à Soleure.

