Depuis l'entrée en vigueur de la révision de la loi sur l'asile en 2019, la restructuration du domaine de l'asile a globalement fait ses preuves, a indiqué vendredi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans un communiqué. Toutefois, le nombre de demandes d'asile reste élevé.

Il faut donc revoir et si besoin modifier la stratégie. Celle-ci doit notamment permettre de mener des procédures d'asile rapides et équitables et d'assurer un hébergement et une prise en charge dignes.

Six champs d'action ont été définis: procédure d'asile, capacité de résistance aux fluctuations et maîtrise des coûts, encouragement de l'acceptation sociale et de l'intégration et promotion de la sécurité, retour, politique migratoire européenne, ainsi que communication. La stratégie devrait être adoptée mi-2025.

