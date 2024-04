L'Hôpital fribourgeois (HFR) a subi l'an dernier une perte de 36,4 millions de francs, au lieu des 27,9 millions de francs budgétisés. Le montant est plus élevé, malgré l'anticipation des effets de l’inflation, de l’indexation des salaires et du statu quo des tarifs.

L'Hôpital fribourgeois (HFR), ici son site principal à Villars-sur-Glâne, a essuyé une perte de 36,4 millions de francs en 2023, bien davantage que les 27,9 millions inscrits au budget (archives). ATS

ATS

Sans les effets exogènes, le déficit serait ressorti à 13,1 millions de francs, a indiqué vendredi l'institution. A ces facteurs externes se sont ajoutés une forte variation saisonnière de l’activité stationnaire, avec un creux «inhabituel» de mai à août et un nombre plus élevé de journées d’attente par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 0,6% sur un an pour s'établir 559,9 millions de francs. L'HFR a traité plus de 22’300 cas stationnaires dans les services de soins aigus et les services de réadaptation, soit une hausse de 0,8%. L’activité ambulatoire hors Covid-19 a poursuivi pour sa part sa progression.

Impact de l'inflation

Les charges d’exploitation se sont accrues de 7,1% pour atteindre 576,1 millions de francs. L'évolution est principalement due à l’augmentation des charges de personnel, dans un contexte d’indexation des salaires et d'effets de palier, pour 13,2 millions, pour faire face tant aux pics d’activité qu’à l’absentéisme.

Ce dernier est resté élevé, malgré la baisse observée en comparaison avec 2022. Le taux de fluctuation du personnel a diminué de son côté. L’inflation a causé par ailleurs une avancée «importante» pour 10 millions du coût des biens de consommation courante indispensables, tels que l’énergie et le matériel médical..

Le cumul pour près de 23,3 millions de francs des salaires ainsi que de l'énergie et du matériel n’a été couvert ni par les tarifs ni par les prestations d’intérêt général (PIG) versés par le canton. La marge EBITDA, qui mesure la capacité d’autofinancement des investissements, se situe à -2,9%, après +3,32% en 2022.

Les charges d’entretien et de réparation apparaissent quant à elles en progression de 19,1% par rapport à 2022 et plus élevées que le budget de 11,9%. L'écart résulte notamment de la vétusté de certains bâtiments et installations, qui ont nécessité des travaux «plus rapidement ou de plus grande envergure que prévu».

Votations du 9 juin

Conformément au plan 2020-2023, l’exercice écoulé a démarré avec l’inauguration du centre de santé de Riaz, étape du déploiement de la Stratégie 2030. Pour 2024-2027, le plan intègre les «projets indispensables pour l’avenir», en attendant la construction d’un nouveau centre hospitalier pour soins aigus à l’horizon 2035.

Le conseil d’administration et le conseil de direction «travaillent constamment» en vue d'améliorer à la situation difficile de l'institution. L'HFR avait essuyé une perte de 4,2 millions de francs en 2022, contre une somme de -15,7 millions attendue. Cette année, il prévoit d'inscrire un débours de 29,8 millions.

Le 9 juin, date de votation cantonale en matière de santé, est évoqué. «Le décret relatif au financement des investissements de l’HFR, en même temps que le contre-projet à l’initiative "Pour des urgences hospitalières publiques 24/24 de proximité» témoignent de l'appui essentiel" du Conseil d'Etat et du Grand Conseil.

lp, ats