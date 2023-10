La Médiathèque Valais consacre une publication au compositeur valaisan François-Xavier Delacoste. L'ouvrage illustré met en valeur les oeuvres que l'artiste avait lui-même déposées à Sion en 2018.

La publication, intitulée "François-Xavier Delacoste, compositeur. Liste des oeuvres déposées à la Médiathèque Valais" s'adresse "à tous les passionnés d’histoire et de musique". ATS

La publication, intitulée «François-Xavier Delacoste, compositeur. Liste des oeuvres déposées à la Médiathèque Valais» s'adresse «à tous les passionnés d’histoire et de musique», indique mardi le canton du Valais dans un communiqué. Elle présente les multiples facettes de la carrière musicale de l’artiste et dresse l’inventaire du fonds déposé, soit près de 90 partitions.

Créé en 2018, le fonds François-Xavier Delacoste constitue le sixième fonds dédié à un compositeur contemporain déposé à la Médiathèque Valais, précise le canton. Il a été précédé par ceux de Pierre Mariétan en 2005, Jean-Luc Darbellay en 2009, Jean Daetwyler en 2013, Marie-Christine Raboud-Theurillat en 2016 et Oskar Lagger en 2018. Ces cinq fonds précédents ont tous fait l’objet d’une publication.

Lauréat de divers prix

Né à Monthey en 1950, François-Xavier Delacoste a étudié aux conservatoires de Lausanne puis de Genève, avec une spécialisation en orchestration, direction d’orchestre et composition. Il a assumé, de 1989 à 2005, la direction du Conservatoire de musique de Neuchâtel et la direction artistique du Festival choral international de Neuchâtel.

De 2005 à 2015, il a dirigé le Conservatoire cantonal à Sion. Il est souvent appelé comme jury dans des concours nationaux et internationaux. Il est lauréat de divers prix, notamment du Prix du Ministère de la Culture (France).

Mémoire musicale du Valais

Avec le soutien de la Délégation valaisanne à la Loterie Romande, la Médiathèque Valais a mis sur pied la Bibliothèque musicale du Valais dès 2003. La collection, qui se préoccupe de la sauvegarde de la mémoire musicale du Valais, compte à ce jour plus de 17’000 enregistrements, 24'000 partitions et 1200 ouvrages et supports audiovisuels, souligne le canton.

zd, ats