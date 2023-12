Une vague de maladies s'abat sur la Suisse: «Ce sera une période difficile»

Les cas de maladie sont en augmentation en Suisse : les entreprises de transport qui entretiennent des contacts étroits avec leurs clients sont les premières touchées et, dans certains cas, restreignent leurs services. Un expert met en garde contre «une saison grippale difficile».

Malade au lit : vous avez de la chance si vous avez quelqu'un qui peut s'occuper de vous (image d'illustration) Keystone

Collègues, amis, famille: tout le monde est malade autour de vous? Normal: une vague de maladies frappe la Suisse actuellement. Elle est particulièrement visible dans les entreprises de transport, où l'absentéisme est très élevé. Cela se traduit également par une réduction des services.

Mais les établissements de santé et d'autres secteurs sont également touchés, car les employés se font porter malades.

Un infectiologue a expliqué à «20 Minuten» qu'il fallait s'attendre à un taux d'absentéisme plus élevé cet hiver que l'hiver dernier: «Pendant la pandémie, le nombre d'infections par des agents pathogènes courants tels que les virus de la grippe ou le VRS, le virus respiratoire initial, a chuté de manière spectaculaire grâce aux mesures d'hygiène et de protection», explique Andreas Widmer.

Répartition spatiale actuelle des infections confirmées par Covid en Suisse. OFSP

Depuis la levée des mesures, l'immunité a diminué, tandis que les virus ont muté. Le fait que les Suisses soient plus sensibles aux infections aujourd'hui qu'à l'époque a des conséquences dans plusieurs domaines.

Covid dans un cas sur trois

«Les services d'urgence seront surchargés à la fois par le manque de personnel et par les infections», prédit M. Widmer. L'infectiologue conseille de se faire vacciner selon les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

En effet, l'OFSP recommande actuellement aux personnes de plus de 65 ans souffrant de maladies chroniques ou d'immunodéficience de se faire vacciner contre la grippe. Cette recommandation s'applique également aux femmes enceintes et aux personnes de plus de 65 ans qui sont en contact avec des personnes à risque.

Toujours selon les recommandations officielles, toutes les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes âgées de 16 ans et plus souffrant de maladies chroniques devraient également se faire vacciner contre le Covid.

Actuellement, le coronavirus est détecté dans 32% des prélèvements nasopharyngés et le rhinovirus, responsable du rhume, dans 21% des cas, écrit «20 Minuten» en se référant à l'OFSP. Le virus RS, également connu sous le nom de VRS, a été détecté dans 3,9% des échantillons: ce virus respiratoire syncytial humain provoque des maladies respiratoires.

Tendance à la hausse

La saison de la grippe ne fait que commencer. Mais elle fait déjà sentir ses effets, surtout dans les endroits où les gens sont en contact avec d'autres personnes.

Les entreprises de transport sont les premières victimes de la vague émergente de la maladie. «Ces derniers jours, la situation s'est tellement détériorée que le service responsable de la société de transports publics de Lucerne a dû annuler plusieurs trajets à court terme», rapporte le porte-parole Sämi Deubelbeiss.

La situation est également «tendue» à la compagnie de transport bâloise, déclare le porte-parole Matthias Steiger dans une interview accordée à 20 Minuten.