Le syndicat Unia s'oppose vivement à l'initiative fédérale des jeunes PLR demandant le relèvement à 66 ans de l'âge de la retraite. Elle aurait de graves conséquences sur la santé des personnes exerçant des métiers pénibles, prévient-il.

«L’initiative sur les rentes s’attaque frontalement à une vieillesse dans la dignité pour plus de 100'000 travailleurs et travailleuses de la construction et de l’artisanat», écrit Unia vendredi.

Aujourd'hui déjà, atteindre l'âge de la retraite ordinaire quand on travaille sur un chantier par exemple relève de la gageure, relève Nico Lutz, responsable du secteur de la construction chez Unia, cité dans le communiqué.

Avant l’introduction d'un modèle de retraite anticipée, seul un travailleur sur cinq de ce secteur y parvenait. Deux sur cinq devaient chercher avant la retraite un emploi dans un autre domaine et un sur cinq finissait à l’assurance-invalidité ou décédait prématurément.

Acquis historique

L'acquis historique obtenu en 2003 dans la construction qui permet une retraite à 60 ans (moyennant une rente transitoire de 70% du dernier salaire) est menacé par l'initiative, estime M. Lutz.

Si l’âge de la retraite est effectivement relevé à 66 ans ou plus en fonction de l’évolution démographique, comme le demande le texte, l’âge de la retraite anticipée passera automatiquement à 61, 62, 63 ans, voire plus. Ce qui n'est pas possible dans les métiers physiquement exigeants, avertit le syndicat.

D'autres employés comme les artisans, les peintres et plâtriers ou les carreleurs seraient aussi touchés.

L'initiative sera soumise au peuple le 3 mars, en même temps que celle des syndicats demandant une 13e rente AVS.

olpe, ats