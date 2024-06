blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 28.06.2024

ATS

Les points forts du jour

CULTURE : La conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite présente vendredi à Lausanne les «grandes lignes directrices» de la politique culturelle vaudoise pour les années 2024-2027. Celles-ci sont notamment l'occasion de préciser les actions et les soutiens octroyés, mais aussi de placer les priorités.

ART SPOLIÉ : Les experts mandatés par les autorités zurichoises et le Kunsthaus de Zurich présentent vendredi leurs conclusions sur les méthodes actuelles de la fondation Bührle en matière de traçage de provenance des oeuvres de sa collection. Ils communiquent aussi leurs recommandations sur la gestion d'oeuvres soupçonnées d'être issues de l'art spolié par les nazis ou d'avoir été vendues pour financer la fuite face à la persécution nazie.

TRADITION : La fête fédérale des costumes s'ouvre vendredi à Zurich. Quelque 100'000 spectateurs sont attendus durant les trois jours de festivité. C'est la troisième fois que la manifestation s'invite dans la ville des bords de la Limmat, après 1939 et 1974. Au centre de l'édition 2024 figureront un grand cortège et un échange culturel de costumes, de danse, de musique et d'artisanat sur les places de fête.

IRAN : Quelque 61 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes vendredi pour une élection présidentielle dont l'issue s'annonce incertaine en raison de la percée d'un réformateur face à des rivaux conservateurs divisés. Quatre candidats, des hommes quinquagénaires ou sexagénaires, sont en lice. Le scrutin a dû être organisé dans la hâte après la mort du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère le 19 mai.

Vu dans la presse

UKRAINE : L'idée de transformer le statut S des Ukrainiens réfugiés en Suisse en permis de séjour durable pour faciliter leur intégration professionnelle et lutter contre la pénurie de personnel fait son chemin au Parlement, affirment vendredi 24 Heures et la Tribune de Genève. Deux motions, l'une du conseiller national Jean Tschopp (PS/VD), l'autre de son collègue Reto Nause (Centre/BE), rallient des soutiens allant de la gauche au Centre, en passant par les Vert'libéraux et le PLR. Plusieurs organisations professionnelles, dont HotellerieSuisse, approuvent les textes. «Ce serait une solution 'win-win-win'», réagit dans les journaux Christophe Hans, responsable des affaires publiques de l'association. Sur les 65'000 Ukrainiens réfugiés en Suisse, seul un quart d'entre eux exerce une activité professionnelle.

TRANSPORT : 74% des personnes estiment que les autoroutes suisses sont surchargées, révèle un sondage relayé vendredi par la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Mais elles ne sont que 60% à penser que l'élargissement à six voies des tronçons très fréquentés est le bon remède. Une baisse de la vitesse à 80 km/h pour limiter la surcharge ne recueille que 34% d'avis favorables. 73% des sondés jugent le développement du trafic de proximité comme une mesure efficace pour éviter une surcharge des transports publics. Ils considèrent comme tout aussi efficaces les lignes de bus et de tram séparées du reste du trafic. Une meilleure offre de transport interurbain est également saluée par la majorité.

REDEVANCE : Si la majeure partie des Suisses saluent les plans d'économie à la SSR du conseiller fédéral Albert Rösti, l'initiative visant à réduire de moitié la redevance radio-TV ne trouve pas de majorité pour le moment, remarque vendredi le Blick, s'appuyant sur un sondage de l'institut Sotomo. Même dans les rangs de l'UDC, la plus grande partie de ses sympathisants se dit satisfaite de la SSR comme source d'informations. Indépendamment de la préférence partisane, cette part atteint près de 80%. Les sondés voient toutefois un potentiel d'économie dans le service public, surtout dans l'administration, le divertissement et les nombreuses stations de radiodiffusion.

INTEMPÉRIES : La pluie et le froid de ces dernières semaines en Suisse ont impacté les ventes de viandes pendant la saison des grillades, remarque vendredi Le Temps. «Nous avons perdu 10 à 15% de notre chiffre d'affaires des vendredis et samedis», indique dans le journal Franck Rollet, directeur d'une boucherie à Genève. «Chez nous, c'est 40% du chiffre d'affaires en moins», signale Christophe Vandelle, le patron d'une autre boucherie à Bournens (VD). Du côté de Migros, son porte-parole Tristan Cerf relève une tendance identique. «La belle saison du 'barbecue', c'est d'avril à mi-juillet. Après, les gens partent en vacances. Il ne nous reste plus que quelques samedis», précise M. Rollet.

TOURISME : Seuls 18% des ménages suisses prévoient de passer leurs vacances en Suisse, écrivent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, reprenant un sondage Ipsos réalisé dans 21 pays. La Belgique et l'Allemagne pointent juste au-dessus avec une proportion de 20%. L'Espagne est à l'autre extrémité, avec personne interrogée sur deux indiquant vouloir rester dans son pays pendant les vacances d'été. Elles sont à peine moins nombreuses en France et en Italie. L'enquête précise que les ménages suisses ont le plus gros budget à disposition pour les vacances d'été, avec 4000 francs. La moyenne européenne se situe à 2400 francs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004) : décès du journaliste et animateur de radio et de télévision français Georges de Caunes. Il est le père d'Antoine de Caunes.

- Il y a 60 ans (1964) : naissance de l'actrice italienne Sabrina Ferrili. Elle a notamment joué le rôle de Ramona dans «La Grande Bellezza» en 2013 ainsi que Dalida dans le téléfilm français du même nom en 2005.

- Il y a 80 ans (1944) : naissance du dessinateur et scénariste de bandes dessinées français Philippe Druillet. Lauréat du grand prix de la ville d'Angoulême en 1988, il est reconnu comme l'un des chefs de file de la BD moderne, dans laquelle le scénario s'efface au profit de l'image. Il a créé le personnage de Lone Sloane et son album «Vuzz» a été qualifié de première BD sans texte.

- Il y a 90 ans (1934) : naissance du dessinateur de presse français Georges Wolinski. Il a été tué dans l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.

- Il y a 90 ans (1934) : naissance de l'ancien sénateur américain Carl Levin. Membre du parti démocrate, il s'était fortement impliqué dans le dossier de la fraude fiscale et des banques suisses aux Etats-Unis.

- Il y a 110 ans (1914) : assassinat à Sarajevo de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche et de sa femme, étincelle qui provoque la première guerre mondiale.

- Il y a 130 ans (1894) : adoption d'un arrêté fédéral qui prévoit la création d'une Bibliothèque nationale suisse à Berne.

Le dicton du jour

«Le jour de la Saint-Irénée, c'est l'un des plus beaux de l'année».

bas, ats