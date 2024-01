Le remplacement de Frédéric Mairy, élu au Conseil d'Etat, de sa fonction au Conseil communal de Val-de-Travers (NE) fait des remous. L'élection est contestée notamment par l'UDC qui la boycotte. Malgré ces tensions, la députée socialiste Sarah Fuchs-Rota – seule candidate déclarée – devrait être élue mardi soir par le Conseil général.

Avec le départ à fin février du socialiste Frédéric Mairy, le Conseil communal de Val-de-Travers avait dans un premier temps décidé de siéger à quatre personnes (au lieu de cinq) jusqu'à la fin de la législature, soit de mars à fin juin. Fin novembre, l'exécutif a changé d'avis et décidé de repourvoir le poste pour ces quatre mois.

«Après réexamen des nombreux dossiers en cours et devant être menés à terme avant la fin de la législature, le Conseil communal propose de repourvoir le siège vacant», avait expliqué l'exécutif. Cette décision est tombée quelques jours après que la population du Val-de-Travers a rejeté l'initiative de l'UDC et de l'Agora demandant que le Conseil général puisse être choisi par le peuple et plus par le Conseil général.

L'UDC y a vu une manoeuvre politique de l'exécutif, composé actuellement de deux PS et de trois PLR. Selon l'UDC, cela permet au PS de présenter deux conseillers communaux sortants lors des élections du 21 avril.

Une partie du PLR était aussi opposée à cette élection complémentaire. Après avoir auditionné Sarah Fuchs-Rota, le parti a toutefois majoritairement décidé de soutenir la candidate socialiste, même s'il déplore une élection vraisemblablement tacite.

Exécutif pour l'instant masculin

L'UDC a décidé de boycotter l'élection qu'elle voit comme une «mascarade». Le parti, 3e force politique au sein du législatif vallonnier, a conscience que son absence n’empêchera pas l'élection d’avoir lieu.

Si Sarah Fuchs-Rota, qui était candidate au Conseil national, est élue, elle permettra au Conseil communal de ne plus être exclusivement masculin. Née en 1985, la socialiste est éducatrice sociale.

