Valais : tempête sur les parcs solaires alpins

Les points forts du jour

SANTÉ : La ministre suisse de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider présente vendredi aux médias la position du Conseil fédéral sur les trois initiatives liées à la santé, qui seront soumises au peuple le 9 juin: celle du PS voulant limiter de l'assurance maladie, celle sur les freins aux coûts du Centre, ainsi que celle contre les vaccins du Mouvement de liberté suisse.

DROGUE : La ville de Berne présente vendredi les modalités du lancement de son projet de distribution contrôlée de cannabis dans certaines pharmacies. Les personnes sélectionnées pour participer à l'étude pourront acheter des produits à base de cannabis pour leur usage personnel. L'objectif est d'évaluer l'impact d'une vente réglementée sur les habitudes de consommation et la santé.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 5 avril, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la conscience. A cette occasion, l'assemblée générale de l'ONU invite tous les Etats membres, organisations internationales et régionales, secteur privé et société civile, ainsi que les particuliers, à instituer une culture de la paix ancrée dans l'amour et la conscience dans le respect de la culture et d'autres particularités ou coutumes locales, nationales et régionales, y compris en prenant des initiatives éducatives de qualité et en menant des activités de sensibilisation, et à favoriser ainsi le développement durable: Journée internationale de la conscience (A/RES/73/329).

Vu dans la presse

ÉNERGIE : Les parcs solaires alpins coûtent plus cher que prévu et leur efficacité est moins grande, rapporte vendredi Le Nouvelliste, citant plusieurs études. «On nous promettait des merveilles, quatre fois plus d'électricité qu'en plaine pour la même surface [...] La production serait à peine 15% supérieure à 2000 mètres qu'à Sion», explique dans le journal Arnaud Zufferey, ingénieur spécialiste en transition énergétique. «Tout dépend des projets», lui répond Amédée Murisier, cadre du groupe électrique Alpiq. A Grimentz (VS), «nos panneaux produiraient 75% de plus que la moyenne des toits suisses et 45% de plus qu'un toit exposé plein sud», ajoute-t-il. Du côté des coûts, alors qu'une grande toiture solaire en plaine revient en moyenne 900 francs par kilowatt-crête (kWc) – une unité qui mesure la puissance des panneaux solaires -, il faut investir entre 3000 et 4000 francs par kWc en altitude, selon Alpiq.

BANQUES : L'autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) veut empêcher que certains documents soient rendus publics dans la procédure sur les emprunts AT1, dont la valeur a été totalement amortie lors du rachat de Credit Suisse par UBS, relatent vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Les journaux ont obtenu une copie d'une lettre de la FINMA adressée au Tribunal administratif fédéral. Ces documents pourraient renforcer les plaintes contre la Confédération dans les procédures civiles et arbitrales internationales, avertit la FINMA dans sa missive. La publication d'informations confidentielles pourrait saper la confiance dans l'activité de surveillance, explique encore l'autorité de surveillance. 230 recours ont été déposés devant le tribunal à Saint-Gall suite à la destruction des obligations AT1.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999) : la Libye extrade les deux auteurs présumés de l'attentat de Lockerbie vers les Pays-Bas, suspendant ainsi les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Lybie.

- Il y a 30 ans (1994) : suicide du rocker américain Kurt Cobain, chanteur du groupe Nirvana ("Smells Like Teen Spirit"). Il était né le 20 février 1967.

- Il y a 40 ans (1984) : des centaines de réfugiés tamouls manifestent en silence à Berne contre la menace de leur expulsion.

- Il y a 60 ans (1964) : naissance de la chanteuse et actrice française Princesse Erika.

- Il y a 65 ans (1959) : naissance de la saxophoniste de jazz zurichoise Co Streiff.

- Il y a 75 ans (1949) : naissance de l'astronaute américaine Judith Resnik, décédée lors de la catastrophe de Challenger, le 28 janvier 1986.

- Il y a 95 ans (1929) : naissance de l'écrivain belge néerlandophone Hugo Claus ("Le chagrin des Belges"). Il est décédé le 19 mars 2008.

Le dicton du jour

«Avril entrant comme un agneau, s'en retourne comme un taureau».

