Vu les fortes températures annoncées ces prochains jours, le canton de Vaud a déclenché les plans canicule des institutions sociosanitaires et des communes. Il est recommandé de se protéger autant que possible de la chaleur, boire régulièrement et manger léger.

En cas de fortes chaleurs, il faut essayer de se rafraîchir (image d'illustration). ATS

Les communes vont mettre en place des visites à domicile ou des appels téléphoniques aux personnes les plus vulnérables. Ce sera l'occasion de fournir des conseils pratiques aux personnes âgées et de s'assurer qu'elles se portent bien, explique jeudi un communiqué.

De son côté, la Centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG) renforce son dispositif afin d'orienter rapidement les personnes avec des symptômes ou des critères de risque. Les institutions socio-sanitaires – EMS et CMS notamment – accentuent leurs mesures de prévention pour leurs patients, résidents et usagers.

Boire régulièrement

Pendant les grandes chaleurs, le médecin cantonal recommande à l'ensemble de la population de chercher à garder la chaleur hors du logement, ou de chercher le frais ailleurs. Il convient de se rafraîchir – avec un linge mouillé -, de boire régulièrement et de manger léger pour éviter que la digestion d'un repas copieux n'entraîne une augmentation de la température corporelle.

Les autorités appellent la population à faire preuve de solidarité en prenant des nouvelles des proches et des amis vulnérables. Il convient en outre de privilégier les sorties et les activités physiques aux heures les plus fraîches.

Le risque est plus élevé pour les seniors, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes atteintes d'une maladie ou en situation de précarité. La prise de médicaments constitue un risque supplémentaire, ajoute le communiqué.

Pour les personnes qui travaillent à l'extérieur, des aménagements d'horaires sont à prévoir, poursuit le médecin cantonal. Le public est invité à consulter le site www.vd.ch/chaleur qui propose de nombreux conseils pour protéger sa santé.

Les signaux d'alerte sont des vertiges, des nausées, de la fatigue, des maux de tête, des courbatures, une respiration rapide, une soif extrême et une urine de couleur foncée, voire absente. En cas de doutes, un appel au médecin ou à la CTMG (0848 133 133) est recommandé.

ll, ats