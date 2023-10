Le Valais s'achemine vers un ballottage au moins partiel au Conseil des Etats. Selon des résultats partiels, le sortant Beat Rieder occupe la première place, avec plus de 5800 voix de plus que la majorité absolue. Il devance l'autre centriste Marianne Maret. Les résultats des grandes villes du Valais romand ne sont pas encore tombés.

Après le vote de 105 communes sur 122, Beat Rieder (Le Centre) récolte pour l'heure 38'824 voix. L'autre sortante Marianne Maret (Le Centre) en recueille 27'931 et devance de quelque 15'000 voix les candidats des autres partis.

Le libéral-radical Philippe Nantermod (12'742) et l'UDC Jean-Luc Addor (12'333) sont pour l'heure dans un mouchoir de poche. La haut-valaisanne Claudia Alpiger (PS) recueille 8421 suffrages, Céline Dessimoz (Les Vert-e-s) obtient 6065 suffrages, et Aferdita Bogiqi (PS) 4947. Les Vert'libéraux Jeannette Salzmann 4023 voix et Philippe Jansen 3082 ferment la marche

La participation s'élève pour l'heure à 52,5%.

vs, ats