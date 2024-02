Au second jour de sa visite en Estonie, la présidente de la Confédération Viola Amherd a rencontré mardi le président Alar Karis. Les relations bilatérales, celles entre la Suisse et l'UE et la guerre en Ukraine étaient notamment au programme.

Le président estonien Alar Karis a reçu mardi la présidente de la Confédération Viola Amherd au palais présidentiel à Tallinn. ATS

Sous le ciel gris de Tallinn, Mme Amherd a été reçue en fin de matinée au palais présidentiel par M. Karis. Après un bref tête-à-tête, les deux présidents ont été rejoints par leur délégation pour un déjeuner de travail.

«La discussion concernant la guerre en Ukraine était intéressante», a indiqué Mme Amherd à une journaliste de Keystone-ATS présente sur place. La Valaisanne a notamment évoqué avec son homologue la conférence de haut niveau sur l'Ukraine que la Suisse est en train d'organiser, une démarche soutenue par l'Estonie, a-t-elle assuré.

La présidente de la Confédération a aussi pu informer son homologue de l'avancée des relations entre la Suisse et l'UE. Sa visite se poursuit avec des rencontres avec le ministre de la défense Hanno Pevkur puis la Première ministre Kaja Kallas.

dv, ats